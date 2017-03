Ảnh chỉ có tính minh hoạ. Nguồn: Internet

Theo cảnh sát địa phương, hai học sinh tiểu học này quen nhau qua QQ (một phần mềm chat của Trung Quốc giống với Yahoo) từ tháng bảy. Trong suốt các cuộc nói chuyện, cậu bé có nickname Doudou liên tục dụ dỗ bé gái có nickname Yiyi chat khỏa thân qua QQ.



Doudou đã bí mật chụp lại màn hình các hình ảnh nude của Yiyi và tống tiền cô bé 100 đồng Q (một loại tiền ảo được người dùng QQ sử dụng, có thể quy đổi thành 100 NDT).



Yiyi phớt lờ cậu bé, nhưng sau đó, cô bé phát hiện ra những tấm hình khỏa thân của mình được đăng tải trên QQ.



Cô bé sợ hãi nói với mẹ và họ ngay lập tức nhờ sự can thiệp của cảnh sát để truy tìm cậu bé.



Tuy nhiên, do nghi can còn quá trẻ nên cảnh sát không thể áp dụng các biện pháp trừng phạt. Họ chỉ yêu cầu phụ huynh giáo dục và quản lý con cái tốt hơn, đồng thời tịch thu máy tính của cậu bé nhằm điều tra thêm.



Cả hai nhóc này đều sống cùng với mẹ trong khi bố đi xuất khẩu lao động. Cả hai bà mẹ đầu không có kiến thức về máy tính nên không hề hay biết những việc con cái mình làm qua mạng.

