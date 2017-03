1. Hình ảnh đầu tiên

Bức ảnh đầu tiên xuất hiện trên mạng là tấm hình 4 cô gái được lập trình viên Silvano de Gennaro làm việc cho Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN) có trụ sợ tại Geneva, Thụy Sĩ đưa lên. CERN là nơi khai sinh ra web (World Wide Web- www). Năm 1992, Tim Berners-Lee đã xây dựng một hệ thống thông tin được gọi là World Wide Web và tạo nên website đầu tiên có địa chỉ http://info.cern.ch . Berners-Lee đã bảo lập trình viên Gennaro quét một vài bức ảnh trong bữa tiệc của CERN và tải nó lên trang web này. Tuy nhiên Gennaro không thực sự chú ý đến lời dặn này của Lee và đã quét bức hình 4 người phụ nữ (ảnh trên). Đó là bức ảnh đầu tiên chính thức xuất hiện trên web.

2. E-mail đầu tiên

E-mail được sáng tạo bởi lập trình viên Ray Tomlinson vào năm 1971. Trước thời điểm này, mọi người thường liên lạc bằng cách gửi thư điện tín và Tomlinson đã tạo nên thư điện tử đầu tiên trên thế giới này với địa chỉ tomlinson@bbntenexa.

Ray Tomlinson cũng chẳng biết nội dung thư viết gì, đơn giản chỉ là dãy ký tự trên cùng của bàn phím “QWERTYUIOP”. Tomlinson không hề nghĩ rằng ông đã có một trong những phát minh quan trọng của thế kỷ XX. Ray Tomlinson đã sử dụng biểu tượng “@” để tách riêng phần tên người nhận thư và phần sau là tên computer nhận thư trong địa chỉ email. Bức thư điện tử thực sự có nội dung sau đó đã được Tomlinson gửi cho đồng nghiệp của mình để giải thích cách sử dụng email trong hệ thống mạng.

3. Thư rác đầu tiên

Gary Thuerk, nhân viên tiếp thị của công ty máy tính Digital Equipment, đã gửi bức thư rác đầu tiên vào ngày 1/5/1978 đến 393 địa chỉ trong mạng ARPANET ở Mỹ 7 năm sau khi thư điện tử ra đời. Thư rác bắt đầu gây sự chú ý lớn từ năm 1994 khi luật sư Laurence A Canter và Martha S Siegel ở Arizona (Mỹ) gửi e-mail hàng loạt để quảng cáo dịch vụ của họ. Hai người này sau đó còn viết sách hướng dẫn các cách gửi thư rác (spam) hiệu quả.

4. Banner quảng cáo đầu tiên

Banner quảng cáo trên web đầu tiên thuộc về hãng cung cấp dịch vụ di động AT&T của Mỹ. Vào tháng 10/1994, Tạp chí "Wired" đã quyết định thương mại hóa tạp trí trên web của hãng. Họ đã mời quảng cáo trên web của họ và hãng AT&T đã mua vị trí đặt quảng cáo này. Banner quảng cáo này có kích cỡ 468 x 60 pixel và chính thức được treo trên web ngày 25/10/1994.

5. Vật phẩm đầu tiên bán trên eBay

Vào tháng 9/1995, Pierre Omidyar, lập trình viên máy tính đang làm việc ở Thung lũng Silicon ở California (Mỹ), đã bán vật phẩm đầu tiên trên trang mua bán eBay. Đó là một chiếc bút laser bị hỏng với giá 14 USD. Sau này, eBay nhanh chóng trở thành một nơi giao dịch hàng hóa khổng lồ.

6. Những dòng "Tweet" đầu tiên

Biz Stone, một trong những nhà sáng lập tiểu blog Twitter, đã đăng tải những dòng tin nhắn (Tweet) đầu tiên trên dịch này vào 12h51 ngày 21/3/2006. Chỉ 11 phút sau đó, nhà đồng sáng lập mạng Evan Williams tiếp tục đăng tải tin thứ 2.

7. Công cụ tìm kiếm trên mạng đầu tiên

Vào năm 1990, Alan Emtage, một sinh viên ở đại học McGill tại Quebec (Canada) đã sáng tạo ra công cụ hỗ trợ tìm kiếm đầu tiên có tên là Archie. Nhưng giao diện người dùng của Archie không thuận tiện nên thời điểm đó đa số người dùng công cụ này là các chuyên gia và nhà nghiên cứu.

Tiếp theo đó, năm 1991, McCahill của đại học Minnesota đã sáng tạo ra công cụ tìm kiếm "Gopher" đơn giản hơn và ngày càng nhiều các công cụ tìm kiếm khác được phát triển để mang lại sự thuận tiện cho người dùng. Hiện cỗ máy tìm kiếm của hãng Google đang thống trị thị trường này.

8. Tên miền đầu tiên

Vào ngày 15/3/1985, tên miền đầu tiên trên thế giới đã được đăng ký bởi công ty sản xuất máy tính Symbolics mang tên Symbolics.com.

9. Clip đầu tiên trên YouTube

Đoạn video đầu tiên được tải lên trang web chia sẻ video nổi tiếng YouTube xuất hiện vào ngày 23/04/2005 với tên gọi "Me at the zoo" do nhà sáng lập Jawed Karim đăng tải nói về một con voi trong sở thú.

10. Web sex đầu tiên

Web khiêu dâm đầu tiên được đăng ký trên mạng là của một người đàn ông mang tên Gary Kremen vào năm 1994 với địa chỉ sex.com. Hiện nay sex.com là một trong những tên miền đắt nhất thế giới, nó có giá khoảng 15 triệu USD.

11. Thành viên đầu tiên của mạng xã hội Friendster

Đây là mạng xã hội lớn nhất châu Á và đã có phiên bản tiếng Việt được Jonathan Abrams (California, Mỹ) sáng lập vào tháng 3/2002. Jonathan với mã hồ sơ cá nhân thành viên #101 là thành viên đầu tiên của mạng xã hội này. Hiện nay thì đã có hơn 50 triệu người dùng và đa số là ở châu Á như tại các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, và Indonesia.