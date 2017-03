Nghề mới: kiếm tiền qua các mạng xã hội?



Với hơn 31 triệu người dùng (theo só liệu thống kê của Hiệp hội Internet Việt Nam vào tháng 9/2012), thị trường Internet Việt Nam - với nhiều triệu người thường xuyên tham gia sinh hoạt trên các mạng xã hội - đã chứng tỏ là một môi trường tuyệt vời để quảng bá dịch vụ, sản phẩm, thương hiệu và các hoạt động marketting online khác.



Những khái niệm mới như Marketing online, Social Media mở ra những công việc mới mẻ và đầy hấp dẫn cho những cư dân mạng đôi khi vẫn bị coi là “vô công rồi nghề”. Anh Phan Chiến, giám đốc một doanh nghiệp Nội dung số tại TP HCM cho biết, đang có nhu cầu quảng bá một sản phẩm mới của công ty trên cộng đồng mạng với chi phí phải chăng, anh đã tìm đến một số blogger và tác giả của những trang mạng xã hội nổi tiếng để thuê quảng bá.



“Những người này có một mạng lưới người hâm mộ và bạn bè lên đến hằng trăm ngàn trên mạng internet. Chỉ một dòng status hoặc tâm trạng của họ đã thu hút hàng ngàn lượt like (thích, chú ý) và share (chia sẻ), nếu thuê họ đăng giới thiệu về dịch vụ của mình, chỉ trong vòng 1 ngày thông tin quảng bá đã có thể đến với hàng trăm ngàn người dùng với chi phí chỉ vài triệu đồng. Tính ra trung bình mình chỉ mất từ vài chục đến vài trăm VNĐ cho một mẩu quảng cáo đến với mỗi khách hàng” – Anh Chiến cho biết. Với mỗi mẩu giới thiệu dịch vụ như thế, các blogger, chủ các tài khoản mạng xã hội nổi tiếng trên facebook, twiter, youtube… có thể bỏ túi từ vài triệu đến vài chục triệu đồng từ người thuê.



Nhiều cá nhân và doanh nghiệp hiện nay có hẳn những chiến lược quy mô, nhằm xây dựng các cộng đồng có số lượng người dùng tham gia đông đảo trên mạng để kiếm tiền thông qua đăng tải nội dung quảng bá, link liên quan lẫn banner, quảng cáo theo ngữ cảnh (adsense ads)… Hoặc để bán hàng quần áo, mỹ phẩm… trực tiếp như một trang thương mại điện tử thu nhỏ. Không chỉ thế, chủ nhân các trang blog, facebook, tài khoản mạng xã hội có uy tín còn có thể kiếm tiền bằng cách tham gia các điều tra thống kê, khảo sát trực tuyến, viết báo online...



Săn giải thưởng từ các trò chơi Online



Khái niệm săn thưởng trên mạng nay đã trở nên quen thuộc với nhiều cư dân mạng Việt Nam. Trong các loại hình dịch vụ giá trị gia tăng, các trò chơi, sự kiện tham dự trúng thưởng có vẻ chiếm được sự chú ý rất lớn của cư dân mạng



Sung sướng khoe hộp sữa ngoại nhập trên tay, chị Băng Tâm, một nhân viên văn phòng tại TP HCM cho biết đây không phải lần đầu tiên chị trúng thưởng từ việc chơi đoán ô chữ online trên do một hãng sữa nước ngoài tổ chức trên mạng xã hội facebook.



“Nhiều trò chơi có giá trị giải thưởng khá lớn, lại miễn phí tham dự hoặc thu phí rất ít qua tin nhắn điện thoại, cho dù không quá coi trọng giải thưởng thì cũng mang lại cho mình khoảng thời gian thư giãn thoải mái trong giờ nghỉ ở văn phòng”, chị Tâm cho biết.



Đoán ô chữ trúng thưởng, đấu giá ngược trên mạng để sở hữu những phần quà hấp dẫn, tham gia các webgame để dành phần thưởng hậu hĩnh, là những hoạt động mà nhiều người chọn khi muốn vừa có thời gian giải trí lành mạnh, vừa “vui chơi có thưởng” theo đúng nghĩa của từ này.



Lựa chọn dịch vụ uy tín và trung thực



Tuy nhiên, trên môi trường mạng, người dùng cũng cần lựa chọn những dịch vụ uy tín và trung thực khi muốn tham gia kiếm tiền online. Thực tế có nhiều địa chỉ, trang cá nhân hoạt động trên các mạng xã hội sau một thời gian xây dựng cộng đồng, đã post nhiều bài viết nhảm nhí, đồi trụy, phát tán link virus để lừa đảo, người dùng cần lưu ý để tránh trở thành nạn nhân. Không những thế, xuất phát từ hiện trạng đa số các trò chơi trúng thưởng dựa vào yếu tố may rủi để xác định kết quả nên có không ít tổ chức lợi dụng điều này để cung cấp các dịch vụ thiếu minh bạch.



Hơn ai hết, người dùng luôn mong muốn được tham gia các dịch vụ lành mạnh và trung thực, trong đó tồn tại những cơ hội để mọi người có khả năng lao động và thu thành quả tương xứng; hoặc chí ít thì cũng là những giờ phút thư giãn thoải mái khi tham gia các trò chơi trúng thưởng mà không có cảm giác bị lừa đảo. Đó chính là cơ hội để các dịch vụ Nội dung số ở Việt Nam phát triển bền vững và thành công trên thị trường trong tương lai.

Theo Phạm Hà (VNN)