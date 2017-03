1. PSY - “Gangnam Style” (2,49 tỷ lượt xem)

Được phát hành chính thức vào ngày 15-7-2012, Gangnam Style đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu với giai điệu độc đáo và hấp dẫn. Video chạm mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube chỉ sau 160 ngày, một con số đáng mơ ước đối với nhiều người.

2. Taylor Swift - “Blank Space" (1,39 tỷ lượt xem)

Video Blank Space của Taylor Swift được phát hành chính thức vào ngày 10-11-2014, và ngay lập tức nó đã trở thành một bài hit trên các bảng xếp hạng Billboard.

3. Wiz Khalifa ft Charlie Puth - "See You Again" (1,33 tỷ lượt xem)

Đây là một bài hát trong phim Furious 7, được viết dành riêng cho nam diễn viên quá cố Paul Walker, người đã qua đời trong một tai nạn xe cộ vào năm 2013.

4. Mark Ronson ft Bruno Mars - "Uptown Funk" (1,28 tỷ lượt xem)

Chỉ chưa đầy một năm mà Uptown Funk có gần 1,3 tỷ lượt xem, không có gì đáng ngạc nhiên khi mà bài hát có giai điệu dễ nhớ này lại được nhiều người yêu thích đến vậy. Đồng thời nó cũng được đề cử đến hai giải Grammy.

5. Justin Bieber ft Ludacris - "Baby" (1,27 tỷ lượt xem)

Mặc dù đã ra mắt cách đây 6 năm, tuy nhiên sức hút của video vẫn chưa hề suy giảm đối với các bạn trẻ tuổi teen.

6. Taylor Swift - "Shake it Off" (1,26 tỷ lượt xem)

Với giai điệu dễ thương và tiếng leng keng dễ nhớ, bài hát này đã phủ sóng khắp mọi nơi trong mùa hè năm 2014.

7. Katie Perry ft. Juicy J - “Dark Horse” (1.243 tỷ lượt xem)

Dark Horse có ca từ khá lạ lẫm, phủ sóng khắp trên các kênh radio, trở thành một trào lưu chế tên nhau trong bài hát.

8. Enrique Iglesias ft Descemer Bueno và Gente De Zona - "Bailando" (1,24 tỷ lượt xem)

Chỉ có 3 từ để nói về video này là dễ nhớ, dễ nhớ, dễ thuộc.

9. Katy Perry - “Roar” (1.21 tỷ lượt xem)

Katy Perry lại một lần nữa làm dậy sóng trên YouTube với video Roar, được ra mắt vào ngày 05-09-2013. Một bài hát khá hay, phối hợp với nhiều cảnh thường thấy trong phim thể thao.

10. Meghan Trainor - “All About That Bass” (1.2 tỷ lượt xem)

Ca khúc này được phát hành khi Meghan Trainor chính thức tròn 20 tuổi. Đây là bài hát mà Trainor đã đồng sáng tác với Kevin Kadish.

TIỂU MINH