Thậm chí nó còn có thể thay thế cho cả một số vật dụng mà chúng ta vẫn nghĩ rằng chẳng có gì có thể thay thế được.

1. Chìa khóa



Chắc chắn chiếc điện thoại của bạn sẽ không thể nào thay thế cho ổ khóa Yale chắc chẳn ở nhà bạn, tuy nhiên nó sẽ thay thế cho một số loại "khóa" nhất định. Chuỗi khách sạn lớn thuộc tập đoàn Hilton hiện đang cho triển khai những hệ thống cho phép khách hàng làm thủ tục nhận phòng và mở cửa chỉ bằng cách xài smartphone. Trong khi đó, hãng Hyundai thì đang thử nghiệm việc sử dụng kết nối tầm gần NFC để biến xe của họ thành những chiếc xe không dùng chìa khóa.

​

Thực chất thì những ổ khóa cửa điều khiển bằng smartphone hiện đã có mặt trên thị trường, một số thậm chí còn có khả năng tự động mở khi bạn đến gần (thông qua kết nối Bluetooth). Tuy nhiên, với giá khá đắt như hiện nay, vào khoảng 100$ đến 200$, thì những công nghệ này vẫn chưa thể phổ biến đến các hộ gia đình trong tương lai gần, mà chính các công ty, cơ quan, doanh nghiệp mới là những người tận dụng nó trước tiên.



2. Hệ thống giải trí bên trong xe ô-tô



Chiếc điện thoại mà bạn đang cầm trong tay chắc chắn sẽ làm được nhiều việc hơn là chỉ để mở cửa hay đề máy. Các công nghệ như CarPlay của Apple, MirrorLink của Broadcom hay tổ chức Open Automotive Alliance của Google chính là cách cửa giúp smartphone trở thành trái tim của cả hệ thống thông tin - giải trí trong xe hơi. Tất nhiên bạn có thể chơi nhạc, video từ điện thoại, ngoài ra chúng ta còn có thể xem thông tin về tình hình giao thông, duyệt bản đồ, điều khiển chế độ cho máy điều hòa... Tất cả đều có thể trở thành hiện thực trong chỉ 1 hoặc 2 năm tới. Các hãng xe lớn như Audi, Toyota, Honda, Ferrari, Mercedes Benz, Fiat, Kia... cũng đều tỏ ra hứng thú với những công nghệ nói trên, chính vì vậy chúng ta có thể kì vọng vào sự hợp tác tích cực giữa ngành công nghiệp ô-tô với ngành công nghiệp di động để giúp trải nghiệm lái xe trở nên tốt hơn.





3. Công tắc cho thiết bị điện



Bóng đèn Hue của Philips hay hệ thống ổ điện - công tác thông minh WeMo của Belkin chính là những sản phẩm đầu tiên của một tương lai nơi mọi thứ đều có thể điều khiển bằng smartphone. Ví dụ, với bóng Hue, bạn có thể xài cái điện thoại Android hoặc iOS của mình để tắt mở chúng, điều chỉnh độ sáng, thay đổi màu đen. Còn với WeMo, bạn có thể ngắt dòng điện vào một ổ cắm nào đó để tắt thiết bị điện, theo dõi hoạt động trong nhà từ xa, thậm chí nhận thông báo từ cái nồi nấu ăn thông minh nữa. Tất cả sẽ tạo nên một thế giới Internet of Things rộng lớn.

​

Có thể bạn sẽ nghĩ rằng các sản phẩm trên thì giá sẽ rất cao. Điều đó hoàn toàn chính xác, nhưng chỉ ở thời điểm hiện tại mà thôi. Các bóng đèn thông minh hiện có những bóng có giá chỉ 20-30 USD, thấp hơn nhiều so với mức cả trăm USD vài năm về trước. Chi phí mua và lắp đặt các cảm biến cũng đang giảm nhanh chóng, điều đó có nghĩa là ngôi nhà thông minh sẽ sớm phổ biến rộng rãi chứ không chỉ là một cách tiêu tiền xa xỉ của những người giàu có. Và trong hệ sinh thái thông minh đó, chiếc smartphone của chúng ta sẽ đóng vai trò trung tâm.







4. Thiết bị theo dõi sức khỏe



Apple HealthKit, Google Fit và Samsung SAMI chính là những cái tên tiểu biểu trong việc biến điện thoại thành một thiết bị theo dõi sức khỏe toàn diện. Sẽ rất sớm thôi, bạn có thể biết mọi thông số về cơ thể của mình chỉ bằng cách nhìn vào smartphone, không còn cảnh vất vả chạy tới chạy lui để vào bệnh viện nữa. Các thiết bị sức khỏe thông minh trong thời gian tới cũng sẽ phát triển mạnh, từ những chiếc máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, vòng đeo tay đếm bước đi cho đến cân hiện nay đều đã được "thông minh hóa" và có thể giao tiếp với smartphone để chia sẻ dữ liệu rồi đấy.







Trong khi đó, 3 nền tảng nói trên sẽ giúp tập trung các dữ liệu này vào một nơi, khi đó smartphone sẽ nói cho bạn biết tình hình sức khỏe ra sao, lời khuyên tập luyện như thế nào, nên ăn uống với chế độ gì. Thậm chí, nó còn là công cụ để bác sĩ giám sát bệnh nhân của mình từ xa một cách hiệu quả.



5. TV



Một khảo sát tại triển lãm CES cho thấy rằng 53% người tiêu dùng Mỹ kì vọng rằng smartphone và tablet sẽ thay thế TV vào năm 2022. Điều đó có thể quá sức tự tin, nhưng lại là một thứ hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Hiện nay nhiều người dành thời gian xem video trên smartphone còn nhiều hơn trên TV nhờ vào các dịch vụ truyền nội dung ngày càng xuất hiện rộng rãi với mức giá rẻ. Nội dung cũng ngày càng trở nên phong phú và được cập nhật nhanh hơn, thậm chí bạn có thể xem nhiều thứ được truyền hình trực tiếp xuống thẳng smartphone của mình. Đồng ý rằng trải nghiệm xem TV sẽ rất khác so với việc dòm vào màn hình nhỏ xíu của smartphone, thế nhưng đây chỉ là một yếu tố, người tiêu dùng hiện đại còn đánh giá nhiều khía cạnh khác và miễn là cảm thấy thích, họ sẽ sử dụng mà thôi.





6. Các loại thẻ



Nhiều công ty hiện đang cố gắng thúc đẩy việc thanh toán hoặc lưu trữ thông tin bằng thiết bị di động thay cho mớ thẻ nhựa mà bạn phải mang theo trong ví. Google có ví điện tử Wallet, Visa và Mastercard thì đang đầu tư vào các hệ thống NFC cho phép trả tiền bằng smartphone, còn các dịch vụ như PayPal thì cho phép người dùng trả tiền khi mua hàng ngoài đời thực với cách thức giống như trên mạng. Một số chuỗi cửa hàng bán lẻ ở nước ngoài cũng cung cấp ứng dụng cài lên điện thoại thay cho thẻ thành viên. Apple thì có Passbook để lưu thẻ và thông tin khuyến mãi, thậm chí cả vé lên máy bay. Xin tạm biệt các loại thẻ dày và nặng, chỉ một cái smartphone trong tay là đủ rồi.





7. Điều khiển từ xa



Hiện nay có nhiều remote có khả năng tương thích thiết bị khác nhau, người ta gọi chúng là universal remote. Tuy nhiên, việc sử dụng cùng lúc hàng tá cái điều khiển từ xa có thể khiến người dùng cảm thấy bực bội. Một cái remote cho TV, một cái cho đầu HD, thêm cái nữa cho hệ thống loa-âm thanh. Quá nhiều! Còn với smartphone, vì tất cả có thể được tích hợp thông qua một giao thức chung nên người dùng có thể điều khiển mọi thứ từ một nơi duy nhất. Nền tảng HomeKit của Apple hiện đang có tham vọng làm điều đó, hãng muốn nhóm thiết bị lại, khi đó bạn có thể điều khiển chúng bằng các app hoặc Siri.



8. Điện thoại



Nghe có vẻ lạ nhỉ. Điện thoại đang giết chết... điện thoại. Nhưng đó lại là sự thật. Những chiếc smartphone của bạn đã giết chết điện thoại để bàn, và các điện thoại "hơi thông minh" cũng đang trên bờ vực nguy hiểm. Thực tế thì điện thoại phổ thông vẫn đang bán tốt ở những thị trường mới nổi, nơi mà người dân có thu nhập thấp hoặc những người mới lần đầu tiếp cận với công nghệ. Tuy nhiên, theo thời gian, smartphone sẽ thay thế hết những thứ đó bởi khoảng cách về giá giữa hai loại thiết bị này đang thu hẹp với tốt độ rất nhanh.





Nói một chút về điện thoại bàn, lý do mà "loài" này sẽ sớm "tuyệt chủng" đó là vì hiện nay người ta nhắn tin nhiều hơn là gọi điện, ít nhất là khi cần nói về vấn đề cá nhân hay nói chuyện phím. Ở Anh, hồi năm 2012 việc nhắn tin đã chiếm nhiều thời gian hơn việc gọi điện, và ngay chính các bạn cũng có xu hướng nhắn tin hoặc chat hơn là cầm điện thoại lên và gọi. Sự phát triển của những dịch vụ thoại thông qua Internet (kể cả Wi-Fi lẫn 3G, LTE) cũng sẽ khiến cho việc gọi điện thông qua mạng di động trở nên ít hữu dụng hơn trong tương lai gần.



9. Tablet



Chúng ta không nói về những chiếc tablet cỡ lớn 10" hay 12", mà là những dòng máy tính bảng cỡ nhở khoảng 7", 8". Hiện nay phablet đã xuất hiện rất phổ biến và do nhiều hãng sản xuất, chúng vừa có màn hình to có thể mang lại trải nghiệm duyệt nội dung lớn tương tự như tablet, tuy nhiên tính cơ động cao hơn, lại có thể dễ dàng thực hiện cuộc gọi nữa. Vậy tại sao người ta phải mang trong người hai thiết bị khi mà chỉ một mình smartphone là đủ để đảm trách? Theo các công ty nghiên cứu thị trường như Gartner, IDC, ComScroe thì doanh số máy tính bảng trong thời gian gần đầy đã tăng trưởng chậm lại, và một trong số những nguyên nhân dẫn đến việc đó chính là phablet.





10. PC

Chiếc điện thoại của bạn giờ đã đủ mạnh mẽ để thay thế cho những chiếc PC cấu hình cơ bản, ít nhất là ở phương diện thưởng thức nội dung đa phương tiện và duyệt web. Vẫn còn thị trường dành cho PC, đó là những nhóm khách hàng yêu cầu bán phím cứng để họ soạn thảo nội dung, hoặc những ai cần một cỗ máy thật mạnh để xử lý hình ảnh, video và làm những công việc phức tạp. Nhưng nếu chỉ để duyệt web hay nghe nhạc, coi phim thì hiện nay smartphone đã làm được rồi, và thậm chí trải nghiệm mà nó mang lại còn tốt hơn cả desktop và laptop nữa. Chúng ta không thể nói rằng PC sẽ bị diệt hoàn toàn bởi smartphone, nhưng ít nhất điều này sẽ diễn ra ở một số phân khúc thị trường nhất định.