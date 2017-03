Tháng 2: Mobile World Congress



Dù không nhiều kỳ vọng vào các sản phẩm "bom tấn" làng di động trong kỳ MWC năm nay nhưng rõ ràng đây vẫn là một sự kiện không thể bỏ qua. Với sự góp mặt của hàng trăm thương hiệu, hàng ngàn sản phẩm và công nghệ mới thì MWC vẫn là sự kiện bản lề của năm 2012.



Dự kiến năm nay sẽ là lúc các thương hiệu "chiếu dưới" như Sony, LG nổ những phát súng tiêu biểu bằng các sản phẩm "đinh" của mình. Bên cạnh đó, MWC 2012 cũng hứa hẹn sự lên ngôi của công nghệ NFC, chipset lõi tứ và các giải pháp kết nối không dây, âm thanh, giải trí... trên di động.

Tháng 3: Apple và iPad 3



Khả năng năm nay Apple sẽ không trình làng iPad 3 trong nửa đầu tháng 3 qua những dự đoán. Tuy nhiên, đây vẫn chắc chắn là một thời điểm công ty máy tính hàng đầu thế giới này cho ra mắt siêu phẩm máy tính bảng thế hệ kế tiếp của mình.



Được kỳ vọng sử dụng chipset lõi tứ, màn hình độ phân giải fullHD IPS cùng công nghệ Retina, máy ảnh siêu chấm..., iPad 3 được kỳ vọng như một sự định hình cơ bản cho thế hệ iPhone kế tiếp khi mà truyền thống của Apple luôn lấy cấu hình phần cứng của iPad cho iPhone ra mắt sau đó.



Tháng 4: Samsung và Galaxy S III



Không đem sản phẩm "bom tấn" tham dự Mobile World Congress, Samsung thể hiện rõ vai trò "chiếu trên" của mình tại thị trường di động. Khả năng việc không đưa siêu di động Samsung Galaxy S III ra mắt tại thời gian này cũng phụ thuộc vào việc hãng điện tử Hàn Quốc chưa hoàn chỉnh cho mẫu thiết kế này.

Vì vậy, khoảng thời gian tháng 4 sẽ là hợp lý để Samsung đưa siêu di động này lên kệ. Mang tính điều hướng thị trường và dẫn đầu nền tảng Android, Galaxy S III được coi là cú huých lớn của năm cho Ice Cream Sandwich cũng như tạo xu thế phần cứng cho các thiết bị Android thế hệ kế tiếp.



Tháng 6: WWDC của Apple



Nhiều phỏng đoán tại hội nghị các nhà phát triển thường niên năm nay, Apple sẽ ra mắt iPhone thế hệ mới. Tuy nhiên, dù có hay không iPhone 5 thì đây vẫn được coi là một tâm điểm của các sự kiện làng công nghệ thế giới.



Nếu không có iPhone 5, chúng ta sẽ vẫn có dịp chiêm ngưỡng các thành quả mới của iOS, MAC OS và nhiều khả năng là các dự án tiếp theo về iTV hay máy tính bảng giá rẻ của Apple.

Trong trường hợp iPhone 5 xuất hiện, đây sẽ là tâm điểm của thị phần di động năm nay. Với cấu hình hợp lý và tối ưu trên phiên bản iOS mới, chắc chắn diện mạo của siêu di động này sẽ được cải biến đẹp mắt hơn dựa trên những thành công sẵn có của iPhone 4/4S.



Giữa tháng 6 còn là khoảng thời gian diễn ra sự kiện CommunicAsia tại Singapore dành cho các tín đồ công nghệ di động của châu Á. Song song với đó sẽ là sân chơi riêng của Nokia cùng tổ chức tại đây và cũng là một sự kiện lớn để thế giới biết đến những dự án mới nhất của hãng sản xuất điện thoại số 1 thế giới này.



Tháng 7: Red Dot Design - tôn vinh thiết kế công nghệ



Là giải thưởng thiết kế uy tín thường niên, Red Dot Design được coi là thước đo đánh giá sự sáng tạo trong đường nét của các sản phẩm, đặc biệt là thiết bị công nghệ.



Được dành ra tới 3 hạng mục cho công nghệ gồm: công nghệ không dây, giải trí/máy ảnh và máy tính, qua từng năm các tại hạng mục Best of the Best đều xướng tên những sản phẩm xứng đáng với năm 2011 là iPhone 4.



Ngày 2/7 tới đây sẽ là lúc Red Dot Design công bố các thiết kế nổi bật của năm 2012 và chắc chắn cuộc chạy đua để ra mắt các sản phẩm với thiết kế đỉnh cao, đẹp mắt đã và đang bắt đầu ngay từ bây giờ.



Tháng 9: Apple iPod mới



Nhiều khả năng năm nay Apple sẽ ra mắt một mẫu iPod mới, và đó có thể là iPod Touch với màn hình rộng hơn cùng kết nối 3G nhằm cạnh tranh thị phần thiết bị màn hình 5 inch.

Bên cạnh đó, sau 2 năm rập khuôn các sản phẩm iPod Nano, Shuffle thì dường như chắc chắn một điều năm nay sẽ xuất hiện các mẫu sản phẩm mới. Thế độc tôn của iPod trên thị phần máy nghe nhạc đang vững vàng nhưng sẽ chẳng là gì nếu Apple không làm mới nó và năm 2012 là thời điểm hợp lý.



Tháng 10: Photo & Film Expo và sự kiện Windows Phone



Triển lãm Photo & Film Expo sẽ diễn ra từ ngày 13 -16/10 với sự góp mặt của những thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực ảnh số và in ấn. Sẽ có hàng loạt công nghệ hỗ trợ ngành in mới được giới thiệu tại đây và cùng với đó là các sự kiện ra mắt của các dòng máy ảnh số, ống kính mới.



Chắc chắn Canon, Nikon, Carl Zeiss... sẽ không bỏ lỡ sự kiện này và các tín đồ của ảnh số cũng có một nơi để trông chờ các công nghệ mới phục vụ sự nghiệp nhiếp ảnh của mình.



Cũng trong tháng 10 này, Microsoft theo thông lệ hàng năm cũng công bố các giải pháp mới cho Windows Phone và một điều chắc chắn là sẽ có các bản update cũng như lộ trình cho các dòng máy đầu cuối, rất có thể là một kịch bản của Windows Phone 8.



Tháng 11: Vietnam Comm/Internet&IT/ Electronic 2012



Triển lãm dịch vụ công nghệ thông tin, Internet và điện tử Việt Nam dự kiến sẽ vẫn diễn ra vào tháng 11 thường niên. So với mọi năm, năm 2012 hứa hẹn sẽ là một triển lãm hoành tráng hơn với sự xuất hiện của những công nghệ, dịch vụ và sản phẩm mới.



Đó có thể là mạng 3.5G+ tốc độ cao, truyền hình và giải trí HD hay các sản phẩm công nghệ di động "Made in Vietnam" mà các doanh nghiệp trong nước đã triển khai trong cả năm qua và giờ là lúc tung ra thị trường.

Tháng 12: iPhone mới về Việt Nam



Lịch trình iPhone tại Việt Nam trong những năm gần đây đã có sự chuyển biến khi đã có hàng chính hãng phân phối bởi nhà mạng. Vì vậy, việc iPhone mới sẽ có mặt hàng chính hãng tại thị trường trong nước trong những ngày cuối năm dường như là một điều chắc chắn bất kể nó ra mắt tại thời điểm nào.



Đây là điều được các tín đồ công nghệ mong chờ bởi sự xuất hiện của hàng chính hãng sẽ xoá bỏ các mức giá ngút trời của giới chợ đen cũng như đi kèm các chính sách và gói cước hợp lý, đưa Việt Nam trở thành nơi cung cấp iPhone rẻ nhất thế giới.





Theo Vương Long (VNN)