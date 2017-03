Internet mở ra một cánh cửa mới, cho phép chúng ta có thể tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn thông tin vô tận, phục vụ việc học tập, giải trí, tìm kiếm dữ liệu…





Theo báo cáo của Akamai Technologies, tốc độ Internet trung bình tại Việt Nam khoảng 3,8 Mbps, đứng hạng 95 trên thế giới và thua rất nhiều nước trong khu vực. Tuy nhiên, so ra vẫn hơn hẳn các nước ở châu Phi và một số vùng hẻo lánh tại Ấn Độ.



Bản báo cáo này cũng đề cập đến danh sách 10 quốc gia có tốc độ Internet nhanh nhất hiện nay:



1. Hàn Quốc

Hàn Quốc là quốc gia có tốc độ truy cập Internet nhanh nhất thế giới với tốc độ trung bình 29 Mbps và hơn 80% dân số được tiếp cận.



2. Na Uy

Tốc độ truy cập Internet trung bình tại Na Uy được là 21,3 Mbps, tăng hơn 68% so với năm 2015, nhờ vậy quốc gia này đã nhảy lên được vị trí thứ hai trong bản báo cáo lần này.



3. Thụy Điển

Đây là quốc gia luôn nằm trong tốp 10 các nước có tốc độ Internet nhanh nhất thế giới, trung bình 20,6 Mbps, tăng 32% so với năm 2015.



4. Hong Kong

Hong Kong là nước đầu tiên có tốc độ truy cập Internet trên 60 Mbps, tuy nhiên, tốc độ trung bình hiện tại chỉ khoảng 19,9 Mbps.



5. Thụy Sĩ

Thụy Sĩ là một quốc gia ở châu Âu, nhiều người cho rằng đây là quốc gia có dân số giàu nhất hành tinh, tốc độ truy cập Internet trung bình 18,7 Mbps, tăng 25% so với năm ngoái.



6. Latvia

Latvia là một quốc gia nằm trên biển Baltic giữa Lithuania và Estonia, bản sắc văn hóa đa dạng, nhiều thành phố hiện đại, màu sắc rực rỡ… Tốc độ truy cập Internet trung bình tại đây là 18,3 Mbps, nhanh hơn gấp ba lần so với mức trung bình trên toàn cầu.



7. Nhật Bản

Nhật Bản là một trong các quốc gia trên thế giới có cơ sở hạ tầng cáp quang khá tốt. Tận dụng lợi thế của cấu trúc này, các ISP (nhà cung cấp dịch vụ Internet) có thể cung cấp cho người dân tốc độ mạng trung bình 18,2 Mbps.



8. Hà Lan

Một lần nữa danh sách lại tiếp tục với các nước châu Âu và Hà Lan đứng thứ tám với tốc độ trung bình 17,9 Mbps.



9. Cộng hòa Czech

Tốc độ truy cập Internet tại quốc gia này là 17,8 Mbps, tăng hơn 30% so với năm ngoái.



10. Phần Lan

Nước cuối cùng nằm trong danh sách này là Phần Lan, đứng vị trí thứ 10 với tốc độ trung bình 17,7 Mbps.







TIỂU MINH