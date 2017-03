Đẩy mạnh việc trồng… chuối



Chuối là loại hoa quả chứa nhiều vitamin A và có thể bổ xung vi lượng sắt cho cơ thể giúp tăng khả năng tạo máu. Chuối là thức ăn rất sạch, không cần nấu chín trước khi ăn và có thể trồng ở nhiều nơi trên thế giới. Vì những lý do trên, quỹ từ thiện của vợ chồng Bill Gates đầu tư khá lớn vào việc phát triển loại cây này với mục đích cung cấp nguồn thực phẩm hoa quả bổ dưỡng cho người nghèo ở châu Phi.



Bên lề: báo New York Times của Mỹ từng công bố chuối là một trong những loại thực phẩm cực tốt cho trẻ sơ sinh, nhất là khi bé ở giai đoạn cai sữa.

Loại bỏ hoàn toàn căn bệnh bại liệt trên thế giới



Căn bệnh quái ác này có thể khiến một người trở thành tàn tật suốt đời với chân hoặc tay không thể cử động được. Với nỗ lực của ngành y tế ở khắp nơi trên toàn thế giới, tỷ lệ mắc bệnh bại liệt đã giảm 99%. Nhưng Gates không muốn thấy bất kỳ trường hợp kém may mắn nào xảy ra, các chương trình tiêm chủng đang được đẩy mạnh ở các khu vực bệnh bại liệt vẫn còn xuất hiện.



Chặn đứng căn bệnh sốt rét



Căn bệnh này thực sự rất nguy hiểm, nó có thể đem lại những di chứng nghiêm trọng nếu không được chữa trị tận gốc kịp thời, người mắc phải phải chịu đựng chúng trong suốt cuộc đời và có thể tái phát bất kỳ lúc nào. Sốt rét thường xuất hiện ở khu vực Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Á – nơi có những khu rừng rậm, khí hậu nhiệt đới và loài muỗi phát triển mạnh. Việt Nam cũng có rất nhiều người dính căn bệnh này, họ phải khổ sở chịu đựng nó trong thời gian dài.



Quỹ Gates hiện đang giúp đỡ nhiều nước ở Châu Phi chặn đứng căn bệnh này bằng cách cung cấp thuốc chữa trị đồng thời nghiên cứu tạo ra loại vắc xin hiệu quả. Đồng thời họ cũng tìm cách tiêu diệt muỗi ngoài môi trường với các loại thuốc diệt côn trùng song song với việc kêu gọi người dân ngủ trong màn.



Tận dụng phân tạo ra nhiên liệu sinh học



Chắc các bạn không lạ gì loại khí gas sinh học thường được sử dụng để đun nấu ở vùng nông thôn được tạo ra bằng cách ủ phân trong hầm kín. Quỹ Gates có tham vọng hơn nữa là tạo ra các loại nhiên liệu cho động cơ như xăng, dầu. Đây thực sự là một biện pháp hay, vừa giúp xử lý chất thải sinh học vừa giảm áp lực khai thác nhiên liệu hoá thạch ngoài tự nhiên.

Nghiên cứu loại sắn mới có nhiều chất dinh dưỡng hơn



Loại thực phẩm này rất phổ biến trên thế giới, nhất là những nước nghèo. Theo thống kê, hàng năm có tới 800 triệu người dùng sắn như loại lương thực chính. Vì lý do đó, quỹ Gates muốn đưa vào củ sắn nhiều chất dinh dưỡng hơn nữa. Các nhà nghiên cứu đang cố gắng gia tăng lượng protein, sắt, kẽm và vitamin A, E có trong loại thực phẩm này - cải thiện mức độ dinh dưỡng trong bữa ăn của hàng triệu người.



Cải tạo lại khoảng 40% số nhà vệ sinh trên toàn thế giới



Mục tiêu của họ là xoá bỏ hoàn toàn những nhà vệ sinh lộ thiên gây ô nhiễm môi trường. Chất thải sinh học có thể thu thập lại không những góp phần bảo vệ môi trường mà còn có thể được gom lại để xử lý, tận dụng tạo ra nhiên liệu thay thế nhiên liệu hoá thạch, lọc lấy nước sạch và chất dinh dưỡng hay làm phân bón.



Chiến đấu chống lại căn bệnh thế kỷ HIV



Quỹ Gates đã chi tới trên 2 tỷ USD nhằm mục đích phòng chống và giảm chi phí điều trị căn bệnh HIV – căn bệnh thế kỷ đã giết rất nhiều người. Bằng cách tuyên truyền vận động quan hệ tình dục an toàn, cấp tiền nghiên cứu vắc xin, họ đã góp phần làm giảm tỷ lệ mắc HIV – AIDS trên toàn thế giới và ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh ở các nước châu Phi. Đồng thời họ còn gánh đỡ tiền thuốc men, giảm chi phí điều trị, trợ giúp cho những người kém may mắn.

Chăm sóc sức khoẻ cho bà mẹ và em bé



Trẻ em hôm nay – tương lai ngày mai, việc đảm bảo sức khoẻ cho những đứa trẻ sơ sinh và bà mẹ là một trong những trọng tâm của ngành y tế ở khắp nơi trên thế giới. Melinda Gates (vợ của Bill Gates) cho biết quỹ từ thiện Gate đang cấp tiền cho các chiến dịch vận động hành lang nhằm mục đích thay đổi chính sách y tế ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Cần chú trọng đặc biệt tới vấn đề sinh nở của nữ giới, đảm bảo sức khoẻ của những em bé mới sinh và bà mẹ.



Biến muỗi thành những liều vắc xin di động



Trong cuộc sống đời thường, muỗi là loài côn trùng có hại có thể truyền nhiều căn bệnh nguy hiểm cho con người như sốt rét, sốt xuất huyết… Hiện nay quỹ từ thiện của Gate đang đầu tư cho thí nghiệm biến chúng trở thành những bình vắc xin di động bay khắp nơi. Khi muỗi đốt người cũng chính là lúc tiêm chủng ngừa bệnh chứ không phải là truyền bệnh nữa.



Được biết các nhà khoa học sẽ cấy virus đã được làm yếu vào muỗi và thông qua chúng đưa vào cơ thể rất nhiều người thay vì tiêm chủng truyền thống. Do tuổi thọ của loài côn trùng này rất thấp nên chúng sẽ chết trước khi mầm bệnh trong chúng phát triển mạnh. Nếu như thí nghiệm thành công thì đây là một phương pháp khá an toàn, đồng thời giảm được chi phí cho việc tiêm chủng và có hiệu quả cao ở vùng đang bị bệnh dịch.



Kêu gọi các tỷ phú khác cùng chung tay làm từ thiện



Vợ chồng Bill và Melinda không chỉ đang cố gắng giúp đỡ những người nghèo đói kém may mắn trên toàn thế giới bằng số tiền của chính mình mà họ còn đang cố gắng thuyết phục lôi kéo các đại gia giàu có khác tham gia cùng. Càng nhiều tiền được đóng góp cho quỹ từ thiện thì càng nhiều số phận hẩm hiu được giúp đỡ.

