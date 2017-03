Ảnh minh họa.

Đối với Nicole Thompson, nữ giám đốc hệ thống thông tin ứng dụng tại bệnh viện HealthAlliance ở HudsonValley (Mỹ), kỳ nghỉ Giáng Sinh đã tới từ giữa mùa hè. Do có quy định của chính quyền bang về việc triển khai các hệ thống dữ liệu sức khỏe điện tử (EHR), bộ phận của bà đã được cấp một khoản ngân sách cho năm 2011 để tuyển dụng 11 nhân viên cho các dự án từ phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu cho tới triển khai các thiết bị kết nối không dây.

Nicole Thompson nói: “Hiện tôi đang tuyển dụng các nhân viên để phục vụ các dự án, họ đều là những người có nhiều kinh nghiệm về cơ sở dữ liệu”. Bà cũng đang tìm kiếm những nhân viên có kinh nghiệm về phân tích và thiết kế hệ thống, cũng như một số nhân viên có khả năng diễn đạt tốt để làm việc với các chuyên gia y tế và tìm hiểu về quy trình làm việc của họ, sau đó áp dụng vào các phần mềm ứng dụng để cho phù hợp với các nhu cầu của bệnh viện.

Bà cho biết thêm: “Đây là một khoảng thời gian thú vị. Là lần đầu tiên trong sự nghiệp làm IT mà tôi có thể đi thuê thêm nhân viên. Tôi thích điều này”.

Sau nhiều tháng phải cắt giảm nhân viên và việc tuyển dụng bị đóng băng, rất nhiều công ty Mỹ đang lên kế hoạch tuyển dụng nhân viên IT có các kỹ năng và kinh nghiệm. Theo khảo sát điều tra của tạp chí Computerworld, tỷ lệ những công ty có kế hoạch tuyển thêm nhân sự trong 12 tháng tới đã tăng nhẹ, từ 20% của năm ngoái lên 23% trong năm nay.

Dave Willmer, giám đốc điều hành của công ty Robert Half Technology chuyên cung cấp dịch vụ tuyển dụng cho ngành IT đồng thời là người phụ trách một chuyên mục tại Computerworld.com cho biết: “Chúng ta đang nói tới tuyển dụng. Điều đó hiện đang xảy ra. Các công ty từng cắt giảm nhân sự hoặc dừng tuyển dụng hiện nay đã nhận thấy họ cần thêm nhân viên để giúp nâng cấp các hệ thống IT và chuẩn bị cho những phát triền của doanh nghiệp trong tương lai”.

Hơn nữa, các nhà quản trị IT đang nắm lấy cơ hội để đưa bộ phận của mình trở thành một bộ phận mang lại lợi nhuận từ công việc kinh doanh. Qua khảo sát điều tra, Computerworld liệt kê ra 10 kỹ năng IT ‘phải có’ và sẽ có nhu cầu cao trong năm 2011.

Lập trình và phát triển ứng dụng

Khoảng 47% trong số những người nói sẽ tuyển dụng nhân sự IT trong năm tới cho biết họ sẽ tìm kiếm những nhân viên với các kỹ năng lập trình hoặc phát triển ứng dụng. Thêm nữa, website việc làm monster.com cho biết 75% trong số 245 giám đốc nhân sự và tuyển dụng mà họ tiến hành điều tra tháng 5 vừa qua có kế hoạch thuê thêm nhân viên IT có kinh nghiệm về phát triển ứng dụng vào cuối năm nay.

David Foot, CEO đồng thời là giám đốc nghiên cứu và phát triển của Foote Partners LLC ở Mỹ nói: “Những kĩ năng đó tách biệt hẳn so với các ứng dụng doanh nghiệp”. Trên thị trường đầy biến động này, các công ty cần phải nhanh chóng ổn định về mặt nhân sự, cũng như sử dụng IT để đạt mục tiêu tăng trưởng về mặt kinh doanh thông qua những sản phẩm và phát kiến mới. Vì thế “RAD – hay còn gọi là “lập trình nhanh” đang có xu thế quay trở lại. Các công ty đang bắt đầu tăng lương trong các lĩnh vực này, nghĩa là họ đang tìm kiếm thêm nhiều những người có năng lực cho công ty của họ”, ông nói.

Quản trị dự án

Kathleen Kay đã đưa các giám đốc dự án lên ưu tiên hàng đầu cho các vị trí tuyển dụng năm 2011 của bà cho Comerica Bank. Với 140 dự án IT đang được lên kế hoạch, bà cần thêm nhân sự để bao quát các sáng kiến về web và di động. Sự ra đời sản phẩm quản lí ngân quỹ và làm mới các ứng dụng truyền thống là một số trong những nỗ lực được đặt ra.

Dearborn, ngân hàng đặt trụ sở tại bang Michigan của Mỹ cũng sẽ phải lấp đầy các khoảng trống về mặt nhân sự bằng cách tuyển thêm nhân viên và đào tạo lại nhân viên sẵn có. “Chúng tôi rất chú tâm đến việc đầu tư về mặt con người và đảm bảo rằng chúng tôi sẽ theo kịp về mặt kỹ năng đối với các công nghệ mới nổi”, Kay, phó chủ tịch phụ trách các dịch vụ công nghệ nói. Những người có kỹ năng quản trị dự án sẽ được tìm kiếm bởi 43% trong những người trả lời cuộc điều tra của Computerworld rằng họ có nhu cầu tuyển thêm nhân sự trong năm tới và còn tỷ lệ này ở cuộc điều tra do monster.com tiến hành là trên 50%.

Hỗ trợ kỹ thuật/chăm sóc khách hàng

Theo Microsoft, tính tới tháng 7/2010, mới chỉ 20% các khách hàng của Microsoft chuyển sang sử dụngWindows 7. “Con số còn lại là 80%. Họ sẽ phải chuyển đổi, đó không phải là vấn đề của sự lựa chọn”, Dave Willmer nói. Đó là một lí do vì sao công việc hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng sẽ là một ưu tiên lớn trong năm 2011 khi có 42% những người tham gia cuộc điều tra nói rằng họ sẽ tuyển thêm nhân sự cho lĩnh vực này.

Lập trình mạng

Các kỹ năng lập trình mạng đang là nhu cầu của 38% những người cần tuyển thêm nhân sự theo cuộc điều tra của Computerworld. Và những vị trí công việc này được xem là một trong những vị trí khó được lấp đầy nhất, theo cuộc điều tra với sự tham gia của 1.400 giám đốc IT do công ty Robert Half Technology tiến hành.

"Lập trình mạng có mối liên hệ chặt chẽ với ảo hóa”, Dave Willmer nhận xét. “Tìm kiếm một số nhân viên với những kinh nghiệm về ảo hóa và khả năng chuyển đổi các môi trường thực sang môi trường ảo có lẽ là thách thức khó khăn nhất. Tìm kiếm một chuyên gia với những kỹ năng lập trình mạng hoàn thiện cũng là nhiệm vụ không hề dễ dàng chút nào."

Bảo mật

"Bảo mật là lĩnh vực duy nhất cần tới những những chuyên gia có bằng cấp, và chưa bao giờ có một quý nào có dấu hiệu tăng trưởng âm trong suốt khoảng thời gian suy thoái”, David Foote nói. “Chúng tôi chưa hề trải qua một quãng thời gian 3 tháng nào mà xảy ra sự thua lỗ hay sụt giảm về thu nhập đối với những chuyên gia ở lĩnh vực này”.

Nhu cầu được đẩy lên cao bởi những yêu cầu tuân thủ theo các quy định và bởi nhu cầu của khách hàng về những công cụ có những chức năng bảo mật được xây dựng sẵn. Những kỹ năng về bảo mật có giá trị bao gồm kinh nghiệm về quản lí truy cập, theo dõi những truy cập trái phép, quản lý các mối đe dọa, mã hóa, ngăn chặn mất mát dữ liệu, phân tích sự cố, sinh trắc học, lọc nội dung web, bảo vệ các cuộc gọi VOIP và điều tra dữ liệu điện tử hỗ trợ các vụ tranh chấp.

Trung tâm dữ liệu

Trong số những đối tượng tham gia điều tra do Computerworld thực hiện trả lời họ sẽ thuê thêm nhân sự IT trong năm tới, có khoảng 21% nói rằng các kỹ năng về trung tâm dữ liệu, bao gồm cả kinh nghiệm về lưu trữ, sẽ là yêu cầu hàng đầu. “Lưu trữ đang ngày một quan trọng hơn khi chúng ta tiến tới lưu trữ đi kèm với mạng máy tính”, theo lời của Suzanne Gordon, CIO tại SAS Institute Inc. Việc tìm kiếm những chuyên gia về lĩnh vực lưu trữ là rất quan trọng, bà nói thêm.

Web 2.0

Nhân sự IT có nhiều kỹ năng về thế hệ web mới cũng sẽ được săn đón nhiều kể từ năm 2011 trở đi, theo 17% những đối tượng khẳng định sẽ thuê thêm nhân viên trong cuộc điều tra của Computerworld. Các kỹ năng cần thiết cho Web 2.0 bao gồm kinh nghiệm về Adobe Flex, JavaScript, Adobe Flash, AJAX và JavaScript Object Notation. Ngành dịch vụ tài chính là một ví dụ. “Các sản phẩm web và di động là rất lớn”, Kay của Comerica nói. “Chúng tôi có vài dự án đang triển khai với mục tiêu tăng cường các chức năng web và di động rộng rãi hơn nữa”.

Viễn thông

Tại bệnh viện Palmetto Health ở Columbia, Michelle Edwards muốn tuyển dụng thêm nhân sự có chuyên môn về thông tin hợp nhất. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đang tìm những nhân viên có khả năng thiết kế một nền tảng và tích hợp những công cụ liên lạc khác nhau, bao gồm gửi tin nhắn nhanh, điện thoại IP và truy cập từ xa.

“Trong bệnh viện, bạn có những nhu cầu cấp thiết cho việc chăm sóc bệnh nhân, những yêu cầu qua điện thoại và các yêu cầu từ xa. Chúng tôi muốn đảm bảo hiểu rõ mọi yêu cầu này, cũng như các vấn đề về bảo mật xung quanh các thiết bị liên lạc, Edwards –phó chủ tịch kiêm CIO của bệnh viên Palmetto Health nói. Khoảng 16% những người có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân viên IT theo cuộc điều tra do Computerworld tiến hành cho biết sẽ tìm kiếm những nhân viên mới có các kỹ năng về viễn thông trong năm 2011.

Phân tích dữ liệu kinh doanh

Khi mà dữ liệu ngày càng tăng nhanh về số lượng và các bộ phận IT tìm cách đóng góp vào khả năng sinh lợi nhuận cho công ty, thì các kỹ năng phân tích dữ liệu kinh doanh sẽ được săn tìm mạnh mẽ kể từ sau năm 2011, theo 13% những người tham gia cuộc điều tra.

Palmetto Health đang sử dụng một hệ thống EHR (dữ liệu sức khỏe điện tử) và những nhân viên ở đây “rất giỏi về việc nhập dữ liệu vào hệ thống, nhưng chúng tôi chưa làm được gì nhiều để đưa những dữ liệu đó trở thành hữu dụng”, Edwards nói. “Chúng tôi đang bị buộc phải làm tốt hơn công việc biểu thị thông tin mà chúng tôi nắm bắt được và chia sẻ thông tin đó trên những mạng trao đổi về thông tin y tế trên khắp bang”.

Kiến trúc cộng tác (Collaboration Architecture)

Nhân sự có chuyên môn về kiến trúc cộng tác đang là ưu tiên số một trong danh mục và chiến lược tuyển dụng tại công ty Campbell Soup Co., giám đốc phụ trách IT Donna Braunschweig cho biết. Công ty này liên tục quan tâm đến “cách thức làm thế nào để giúp những người dùng cuối cùng có kinh nghiệm tốt hơn thông qua hiểu biết rõ cơ cấu làm việc của các hệ thống lớn như là cổng thông tin. Web và các file âm thanh có thể tích hợp lẫn nhau, và những gì là cần thiết để tạo ra khả năng xây dựng kiến trúc cộng tác trên toàn hệ thống của công ty, bà Donna Braunschweig nói.

Trong khi phần lớn các công cụ cộng tác của Campbell đều được chào hàng từ các nhà cung cấp dịch vụ, nhưng Braunschweig nói rằng bà vẫn cần những nhân viên nắm vững chuyên môn để có thể điều hành những nhà cấp hàng đó và nắm bắt được công nghệ mà họ cung cấp.

Theo Thanh Tiếp (ICTnews / Computerworld)