Florian Rohrweck

Florian Rohrweck truy cập mã nguồn các ứng dụng của Google và tiết lộ nhiều thông tin thú vị về Google+ trước khi mạng xã hội này được chính thức công bố. Florian Rohrweck được Google mời về làm việc ở vị trí tăng cường bảo mật cho các dịch vụ trên Web của công ty.

Nicholas Allegra "Comex"

Nicholas Allegra là người sáng lập trang web JailBreakMe giúp người dùng iPhone và iPad có thể jailbreak (can thiệp) vào thiết bị của mình để chạy các phần mềm chưa được Apple phê chuẩn. Mới đây, trên tài khoản Twitter của mình, Comex tuyên bố anh được nhận vào thực tập tại Apple.

Peter Hajas

Peter Hajas là tác giả Mobile Notifier - ứng dụng thông báo dành cho các thiết bị iOS đã được jailbreak. Một tuần trước khi công bố hệ điều hành iOS 5, Apple đã tuyển Peter Hajas vào làm việc.

George Hotz "GeoHot"

George Hotz không phải hacker đầu tiên can thiệp để Sony PlayStation 3 chạy được các hệ điều hành khác và game trái phép, nhưng anh đã cung cấp chỉ dẫn cho người khác có thể tự hack Sony PlayStation.

Kể từ ngày 09/05/2011, George Hotz, ở tuổi 21, đã trở thành kỹ sư phần mềm của Facebook.

Steve Kondik "Cyanogen"

Steve Kondik là tác giả của bản ROM tùy biến CyanogenMod rất quen thuộc với người dùng Android. Giữa tháng 08/2011, Samsung tuyển Steve Kondik vào làm việc tại vị trí kỹ sư phần mềm.

Jeff Moss "Dark Tangent"

Jeff Moss là người sáng lập ra DEF CON, hội nghị hacker lớn nhất thế giới và hội nghị an ninh dành cho các haker mũ đen, những hacker xấu và có ý định đột nhập vào hệ thống nhằm đánh cắp thông tin hoặc phá hoại.

Tháng 05/2011, Jeff Moss được bổ nhiệm làm phó chủ tịch kiêm trưởng ban phụ trách an ninh của ICANN, tổ chức phi lợi nhuận quản lý tên miền Internet và một số lượng cơ sở hạ tầng. Việc Jeff Moss được nhận vào làm việc cho ICANN có thể coi là chiến thuật “lấy độc trị độc”.

Chris Putnam

Chris Putnam là tác giả của một số “trò đùa” trên Facebook: Cùng với hai người bạn của mình, Chris Putnam viết ra một loại sâu dựa trên XSS lây lan qua các trang Facebook. Các trang Facebook bị lây nhiễm sẽ có giao diện giống như trang cá nhân MySpace. Thay vì bị kiện và bắt giữ, Chris Putnam đã được mời tham gia phát triển mạng xã hội sau khi trải qua một cuộc phỏng vấn.

Peiter Zatko "Mudge"

Peiter Zatko đã từng là thành viên của nhóm hacker "The Cult of the Dead Cow" từ thập niên 1990. Tại hội nghị hacker DEFCON năm 1996, Peiter Zatko đã biểu diễn việc bẻ khóa phần mềm của Microsoft.

Hiện tại ông là giám đốc chương trình cho Cơ quan Dự án Nghiên cứu Cao cấp Quốc phòng (DARPA)

Sven Jaschan

Sven Jaschan là tác giả của hai loại virus được xếp trong top 10 virus nguy hiểm nhất mọi thời đại: Sasser và Netsky. Nửa đầu năm 2007, NetSky đã lây nhiễm cho khoảng 70% máy tính trên thế giới.

Sven Jaschan không bị ngồi tù mà phải nhận hình phạt 1 năm 9 tháng quản thúc vì chưa đủ 18 tuổi ở thời điểm phạm tội. Hiện Sven Jaschan là lập trình viên bảo mật cho hãng bảo mật Securepoint của Đức.

Kevin Mitnick

Kevin Mitnick được xếp vào hàng một trong những hacker nổi tiếng nhất thế giới. Những thành tích “bất hảo” của Kevin Mitnick bao gồm xâm nhập vào hệ thống nội nội bộ của chính phủ Hoa Kỳ, một số ngân hàng lớn, căn cắp phần mềm của các công ty danh tiếng như Sun Microsystems, Motorola, Novell, Fujitsu.

Kevin Mitnick hiện đang điều hành công ty tư vấn bảo mật Mitnick Security Consulting - công ty được các hãng khác thuê hack hệ thống máy tính của họ và thông báo cho hãng đó nếu phát hiện lỗ hổng.

