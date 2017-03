PCMag vừa đưa ra 10 dự đoán về bối cảnh làng công nghệ thế giới trong năm 2010 :

1. 2010 - đỉnh “hoàng kim” Netbook

Máy tính xách tay mini đang trở thành “con cưng” của ngành công nghiệp PC. Trong khi các phân khúc thị trường khác đều tuột dốc thì doanh thu netbook năm 2009 lên như “diều gặp gió”, hơn 10 triệu chiếc đã được bán hồi năm 2008 thì năm nay, con số này đạt tới 30 triệu chiếc. Theo ước tính, sẽ có 35 đến 37 triệu netbook được bán vào năm 2010. Tim Bajarin, giám đốc công ty tư vấn Creative Strategies dự báo đây là doanh số đỉnh điểm mà netbook đạt được và thị phần của sản phẩm này trên thị trường máy tính di động sẽ tuột dốc vào năm 2011.

Dòng máy laptop phổ thông (Mainstream) với màn hình lớn hơn và bộ vi xử lý tốt hơn với mức giá ngang ngửa sẽ mang lại cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn hơn. Ngoài ra, dòng máy laptop mới mỏng, nhẹ (ultrathin) với màn hình và bàn phím lớn hơn, và tất nhiên có giá cao hơn netbook bình thường một chút, sẽ chiếm thị phần lớn vào năm tới.

2. Điện toán đám mây đương đầu với hiểm họa an ninh mạng

Điện toán đám mây (cloud computing) đã trở thành một trong những chủ đề “hot” nhất trên các phương tiện thông tin đại chúng trong năm 2009. Điện toán đám mây và mạng đám mây là những yếu tố giành thắng lợi của các doanh nghiệp chuyên về dữ liệu, do đó, có thể thấy rằng chủ đề này sẽ vẫn tiếp tục được khai thác sâu hơn khi các chiến lược phát triển ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Mỗi nhà cung cấp đều có một chiến lược điện toán đám mây riêng của mình và một mô hình riêng để phát triển, do đó năm 2010 sẽ là “năm của điện toán đám mây”.

Tuy nhiên, đây cũng là năm xuất hiện mối đe dọa an ninh mạng lớn nhằm vào các mạng đám mây. Các tổ chức tội phạm quốc tế trên mạng sẽ cố tấn công vào hệ thống năng lượng và tài chính mà nhiều chuyên gia an ninh hàng đầu đang phải bỏ ra rất nhiều công sức để chống đỡ lại. Nhưng thậm chí nếu giới tin tặc không thu được kết quả từ đó, thì sẽ vẫn có thể có những cuộc tấn công thành công nhằm vào các dịch vụ đám mây hiện tại khiến người sử dụng lo ngại đưa thêm thông tin vào mạng đám mây.

3. Máy tính bảng Tablet và Mini Tablet làm nên “cơn sốt” mới

Bên cạnh chiếc máy tính bảng di động được chờ đợi từ lâu của Apple, trong tháng này, liên tiếp các công công ty cũng tiết lộ và thậm chí không phủ nhận tin đồn đang “thai nghén” máy tính bảng Tablet khiến nhiều chuyên gia và người tiêu dùng khấp khởi dự đoán rằng năm 2010 sẽ là năm của thiết bị này. Với chiếc máy tính bảng Tablet của Apple, mặc dù chưa có bằng chứng về sự tồn tại của chiếc máy tính đang trong vòng bí mật này nhưng nó được hứa hẹn như là “vị cứu tinh” của sách, báo và tạp chí trong kỷ nguyên Internet hiện nay và nó cũng mang lại những trải nghiệm thú vị cho những bộ phim HD.

4. Mini- Tablet trở thành nền tảng e-book mới

Internet, sách điện tử và điện thoại thông minh từ lâu đã trở thành mối đe dọa cả những thư viện lâu đời nhất thế giới. Đứng trước xu hướng xuất hiện hàng loạt chiếc máy tính bảng mini, được xem là thiết bị đọc kỹ thuật số chuyên dụng, vào năm tới, ngành công nghiệp xuất bản đang nhanh chóng tiếp cận những thiết bị này trước khi chúng thực sự gây “sốt” trên thị trường. Họ nhận thấy máy tính bảng mini là nền tảng mới cho phép tạo ra cách đọc nội dung đa phương tiện cho sách báo và tạp chí. Nhiều nhà xuất bản hiện đang tích cực hợp tác với Adobe để tạo ra nội dung thế hệ tiếp theo cho tablet. 2010 sẽ là một năm thử nghiệm cho cả các nhà xuất bản và các nhà phát triển phần cứng. 2010 cũng là năm các nhà xuất bản “tái tạo” lại sách báo và tạp chí.

5. 2010 - Năm của “sáp nhập” và “thâu tóm”

Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu trong năm 2010, có ít nhất 10 hãng sản xuất máy tính hàng đầu thế giới phá sản hoặc chấp nhận sáp nhập với một công ty lớn hơn. Ngành công nghiệp này trở nên cực kỳ tàn khốc. Lợi nhuận đang bị thu hẹp lại và ngày càng khó khăn hơn trong việc đáp ứng sự mong đợi của người tiêu dùng. Đã có thời điểm lĩnh vực này hoạt động với mức lợi nhuận trên 20%. Nhưng hiện nay, hầu hết chỉ đạt được mức lợi nhuận gần hoặc dưới 5%. Sự cạnh tranh giữa các công ty trong lĩnh vực này đang ngày càng khắc nghiệt. Cuộc “đấu đá” để tranh giành mặt tiền tại các cửa hàng bán lẻ đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên một thông tin tốt mà hầu hết các chuyên gia nghiên cứu thị trường đều tin tưởng là lượng máy tính bán ra trên thị trường sẽ tăng 12% vào năm 2010.

6. Apple lại tiếp tục bành trướng thế lực

Năm 2009 được đánh giá là một năm thành công nhất của Apple trên phương diện tài chính, với rất nhiều sự kiện quan trọng. “Quả táo” vẫn đang tiếp tục thách thức tất cả những quan điểm lý luận trong ngành kinh doanh máy tính. Trong khi các đối thủ khác hài lòng với cách thức kinh doanh: giá thấp - lợi nhuận thấp thì ngược lại, Apple vẫn thu hút được thêm người tiêu dùng mới về phía mình dù vẫn giữ các sản phẩm ở mức giá cao. Đáng ngạc nhiên hơn cả là trên thực tế, lợi nhuận của công ty vẫn duy trì trên 20% với các dòng sản phẩm của mình. Với những bước tiến ngoạn mục đó, các chuyên gia tin rằng Apple sẽ giành được thêm ít nhất 2% thị phần trên thị trường máy tính vào năm 2010 và tiếp tục khẳng định mình là “cơn ác mộng” đối với các đối thủ cạnh tranh.

7. Truyền hình và “làn sóng” đổ bộ của công nghệ 3D

Lĩnh vực truyền hình đang tìm kiếm một bước “đột phá” mới nhằm lôi kéo người tiêu dùng chú ý trở lại. Và công nghệ 3G là điều mà chắc hẳn các “ông lớn” truyền hình đang nghĩ tới. Sự ra đời của hàng loạt siêu phẩm điện ảnh 3D trong năm 2009 đánh dấu một thời kì mới trong công nghiệp giải trí và chính nó cũng thúc đẩy nhu cầu về xem phim 3D tại gia. Trong khi đó, các hãng điện tử trên khắp thế giới cũng liên tục giới thiệu các loại ti vi, máy chiếu phục vụ cho giải trí 3D. Với loạt công nghệ hình ảnh mới phát triển về băng thông dữ liệu, vi xử lý, màn hình hiển thị… truyền hình trực tiếp 3D không còn quá xa vời.

8. Thời của công nghệ cảm ứng đa điểm trên máy tính

Kể từ khi iPhone ra đời, công nghệ cảm ứng đa điểm đã tạo nên làn sóng mới cho màn hình cảm ứng đa điểm. Những màn hình cảm ứng đơn không còn được mọi người ưa chuộng như trước. Vì thế, các hãng sản xuất đã tích hợp công nghệ đa điểm lên sản phẩm mới và máy tính xách tay cũng không ngoại lệ. Thử nhìn vào những chiếc máy tính Touchsmart PC của HP có thể thấy cảm ứng là một trong những cách tốt nhất để người sử dụng tiếp cận với nội dung đa phương tiện trên web thế hệ kế tiếp.

Theo dự báo, nhu cầu của người tiêu dùng đối với máy tính có màn hình cảm ứng sẽ tăng gấp đôi vào năm 2010. Công nghệ Project Natal của hãng Microsoft bao gồm một chiếc camera đa năng kết nối với máy Xbox 360 có thể ghi nhận động tác toàn thân của người chơi, nhận diện gương mặt và giọng nói để ứng dụng vào đủ loại trò chơi mà theo nhà sản xuất là “người chơi dùng chính cơ thể mình để điều khiển game” cũng được hứa hẹn sẽ gây choáng váng cho làng công nghệ vào năm tới.

9. DVD sẽ bị thay thế bởi phim trực tuyến

Các nhà cung cấp dịch vụ giải trí trực tuyến như Netflix, Blockbuster, hay Best Buy đều tin tưởng rằng nội dung online sẽ thay thế DVD bởi trên thực tế, người dùng đang dần rời xa phim DVD và chuyển sang xem các nội dung trực tuyến đa dạng ở mọi nơi mọi lúc với nhiều thiết bị quen thuộc như smartphone, PC, netbook, laptop, hay TV có kết nối Internet.

Các nhà cung cấp dịch vụ giải trí trực tuyến cũng tỏ ra nhanh nhẹn khi cung cấp thiết bị nghe nhìn có khả năng kết nối Internet, tích hợp phần mềm cài sẵn có thể truy cập kho phim trực truyến. Người xem sẽ không còn phải mua những đĩa phim DVD, thay vào đó sẽ sở hữu những giấy chứng nhận điện tử (electronic license) để truy cập và xem phim từ kho dữ liệu trực tuyến. Được biết, Best Buy sẽ bắt đầu triển khai dịch vụ như trên vào đầu năm tới, và hãng hy vọng rằng đây sẽ là cách mà mọi người xem mua phim trong tương lai. Không chỉ Best Buy mà đã có rất nhiều nhà cung cấp nội dung giải trí kiểu này. Họ đã sớm nhận ra "dấu chấm hết" cho những đĩa phim DVD, và họ đang dần chuyển sang hình thức phân phối nội dung giải trí điện tử đến trực tiếp người tiêu dùng.

10. SSD dần “thế chân” HDD

Từ bộ nhớ flash , một số hãng đã phát triển ra dòng ổ đĩa lưu trữ thể rắn SSD (Solid State Disk) như loại SSD 32GB của Samsung. So với ổ đĩa cứng HDD thông thường, trọng lượng của SSD chỉ bằng một nửa, tốc độ đọc dữ liệu nhanh gấp 3 lần, tốc độ ghi gấp 1.5 lần. Độ an toàn dữ liệu của đĩa SSD cũng cao hơn vì khả năng hỏng hóc về vật lý thấp hơn. Các thử nghiệm cho thấy khả năng chống sốc của SSD là 1500g, con số này chỉ ra nó có thể chống lại hầu hết các chấn động, trong khi các ổ cứng thường chỉ đạt từ 200 - 300g. Do không dùng hệ thống cơ như đĩa cứng thông thường nên SSD hoạt động êm ả hơn, mức độ tỏa nhiệt thấp. Một ưu điểm lớn của ổ đĩa flash là thời gian khởi động nhanh hơn rất nhiều so với đĩa cứng, thay vì phải mất khoảng một phút để khởi động máy tính thì với ổ đĩa SSD chỉ mất vài giây.

Sở hữu những thế mạnh vượt trội nhưng giá cả vẫn là rào cản chính ngăn cản việc sản xuất đại trà SSD. Tuy nhiên, tốc độ giảm giá sẽ diễn ra nhanh hơn vào năm tới và chẳng bao lâu nữa SSD sẽ thay chân HDD trong toàn bộ các thiết bị máy tính di động.

Theo Võ Hiền ( Dân Trí / PCMag)