Dưới đây là 10 điều thú vị về Google mà ít người đến.

Tên gọi từ một lỗi chính tả

Tên gọi Google thực chất xuất hiện từ một lỗi chính tả. Những người sáng lập ra website tìm kiếm này, Larry Page và Sergey Brin, nghĩ họ sẽ đặt tên ‘đứa con tinh thần’ của mình là ‘Googol’. Googol là một thuật ngữ toán học chỉ số có chữ số 1 đứng trước 100 chữ số 0 phía sau. Thuật ngữ này được đặt tên bởi Milton Sirotta, là cháu trai của Edward Kasner, một nhà toán học người Mỹ, và sau đó được phổ biến trong cuốn sách “Mathematics and the Imagination” (Toán học và trí tưởng tượng) do Kasner và James Newman làm đồng tác giả. Google dự kiến sử dụng thuật ngữ đó để phản ánh sứ mệnh của mình trong việc sắp xếp lượng thông tin khổng lồ có sẵn trên thế giới web.

Ban đầu Larry và Sergey Brin gọi máy tìm kiếm của họ là BackRub – là tên gọi mô tả phép phân tích các trang web của nó với các link ẩn phía sau. Chiến dịch tìm kiếm một tên gọi mới bắt đầu vào năm 1997, khi Larry và các cộng sự bắt đầu săn tìm một số những tên mới khả dĩ hơn cho công nghệ tìm kiếm đang được họ nâng cấp.

Trang chủ quá giản đơn

Nguyên nhân tại sao trang chủ của Google lại trống trải tới mức như vậy là bởi vì người sáng lập ra nó không biết gì về HTML (ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) và chỉ muốn có một giao diện nhanh nhất có thể. Vì trang chủ đơn giản tới mức tối đa này mà trong những ngày đầu thử nghiệm, họ đã nhận thấy rằng người dùng vẫn ngồi và nhìn chăm chú vào màn hình, để đợi cho những phần còn lại xuất hiện. Để giải quyết vấn đề này, phần văn bản thông báo về Google Copyright đã được đưa vào phía dưới trang để làm dấu hiệu rằng trang chủ đã được tải về xong.

Khởi đầu bên trong một chiếc gara

Google ban đầu là một dự án nghiên cứu của Larry Page và Sergey Brin khi họ mới 24 và 23 tuổi. Tuyên bố sứ mệnh của Google là nhằm sắp xếp thông tin trên toàn thế giới và biến các thông tin đó trở nên có thể tiếp cận và dễ dàng sử dụng được. Văn phòng đầu tiên của công ty là ở bên trong một chiếc gara xe hơi tại Menlo Park, California. Nhân viên đầu tiên của Google là Craig Silverstain, hiện là giám đốc công nghệ của hãng.

Nền tảng của công nghệ tìm kiếm mà Google sử dụng được gọi là PageRank, nó gán một giá trị về “tầm quan trọng” cho mỗi trang trên thế giới web và xếp hạng trang này để xác định xem nó hữu dụng tới mức nào. Tuy nhiên đó không phải lí do vì sao nền tảng này có tên gọi PageRank, mà thực ra nó được lấy từ tên của người đồng sáng lập của Google là Larry Page.

20 triệu lệnh tìm kiếm một ngày

Google nhận được khoảng 20 triệu câu lệnh tìm kiếm từ khắp nơi trên thế giới mỗi ngày, trong đó có cả từ châu Nam cực và Vatican. Bạn có thể cài đặt trang chủ của Google ở 116 ngôn ngữ khác nhau trên thế giới – từ Urdu, Latinh, Tonga, Yoruba cho tới tiếng Campuchia. Và một điều ít ai biết đến là Google có mạng lưới các biên dịch viên lớn nhất trên thế giới.

Những ngày đầu không nút bấm

Những ngày đầu tiên mới ra mắt, Google không có nút bấm ‘submit’ ở dưới ô gõ từ khóa tìm kiếm, thay vào đó phím Enter trên bàn phím được sử dụng để ra lệnh tìm kiếm. Google sau đó đã sửa sai để ngăn chặn những yêu cầu tìm kiếm được lập trình sẵn cho máy tính, là thao tác có thể làm lãng phí tài nguyên của hệ thống và giúp sức tiếp tay cho những nhà làm thị trường không có lương tâm thực hiện ý đồ ăn gian thứ tự ưu tiên tìm kiếm cho trang web của họ.

Dịch vụ Gmail

Dịch vụ web mail miễn phí Gmail đã được sử dụng trong nội bộ công ty trong gần 2 năm trước khi chính thức được cung cấp rộng rãi. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra sáu kiểu người dùng email và Gmail được thiết kế để đáp ứng tốt cho cả sáu kiểu người dùng này. Mới đây dịch vụ e-mail miễn phí này đã phải đổi tên cho những người dùng mới ở Anh. Sau khi có tranh chấp về thương hiệu với Independent International Investment Research – một tổ chức đặt tại London, dịch vụ này đã được đổi tên thành Google Mail.

5707 năm

Đó là khoảng thời gian của một người bình thường có thể tìm kiếm hết 3 tỷ trang web trong máy chủ của Google. Nhưng phần mềm tìm kiếm của Google chỉ mất có 0,5 giây để thực hiện thao tác này. Google Groups có chứa tới 845 triệu tin nhắn Usenet, và đây là bộ sưu tập tin nhắn lớn nhất thế giới, tương đương với hơn một terabyte các cuộc đối thoại của con người.

Google Doodle

Các logo xuất hiện trên trang chủ của Google vào những ngày lễ quan trọng hay ngày kỷ niệm các sự kiện được gọi là Google Doodle. Công ty này đã tạo ra một bảo tàng trực tuyến nơi có tất cả các logo mà họ đã đưa lên trong các dịp quan trọng từ trước tới nay. Dennis Hwang, một nghệ sỹ máy tính người Hàn Quốc tại Mỹ, là người đứng đằng sau những hình vẽ Doodle vui nhộn này. Hwang đã là người vẽ ‘mặt tiền’ cho Google trong hai năm vừa qua.

Google Moon

Bạn đã từng nghe tới Google Earth, nhưng không mấy người biết rằng có một trang mang tên gọi Google Moon mà ở đó có bản đồ bề mặt của Mặt Trăng. Google Moon là một phần mở rộng của Google Maps và Google Earth, nhờ vào sự trợ giúp từ các hình ảnh của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ NASA, nó có thể cho phép người dùng thám hiểm bề mặt của Mặt Trăng và xác định xem đâu là địa điểm mà các nhà du hành vũ trụ của tàu Apollo đã thực hiện cuộc đổ bộ.

Keyhole

Đây là một công ty chuyên về hình ảnh vệ tinh, đã được Google mua lại vào tháng 10/2004, từng được cung cấp ngân quỹ hoạt động bởi CIA. Cũng chính công nghệ của Keyhole đã được sử dụng để vận hành Google Earth, một ứng dụng thông dụng cho phép người dùng nhanh chóng tiếp cận với các hình ảnh vệ tinh từ khắp nơi trên thế giới.

Theo Thanh Tiếp (ICTnews / ruhanirabin.com)