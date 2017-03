“Thứ sáu đen” là cụm từ người dân Mỹ dùng để chỉ ngày thứ sáu đầu tiên sau lễ Tạ ơn, đánh dấu sự khởi đầu của mùa mua sắm đón Giáng sinh và năm mới. Trong ngày này, hàng nghìn siêu thị, cửa hàng trên toàn nước Mỹ mở cửa từ sáng sớm và tung ra những chương trình giảm giá rất mạnh để thu hút khách hàng.



Song song với các cửa hàng bán lẻ, các gian hàng trực tuyến năm nay cũng hút khách rất mạnh.



Theo số liệu thống kê của ComScore, “thứ 6 đen” năm nay là một ngày tươi sáng đối với những nhà bán lẻ trên Internet, khi doanh số bán hàng trực tuyến dành cho ngày mua sắm quan trọng này lần đầu tiên đã vượt mức 1 tỷ USD.



Những người mua sắm đã tiêu khoảng 1,042 tỷ USD mua sắm trực tuyến trong ngày sau lễ tạ ơn, tăng 26% so với “thứ sáu đen” năm ngoái. Mua sắm trực tuyến cho Lễ tạ ơn cũng lên tới 633 triệu USD, tăng 32% so với năm ngoái.



Chủ tịch ComScore nhận định rằng: “Ngày mua sắm trực tuyến này ngày càng trở nên quan trọng hơn và nổi bật hơn trong các kênh thương mại điện tử, đặc biệt khi nhiều người chọn mau sắm trực tuyến đế tránh phải chen lấn đông đúc tại các cửa hàng trong các ngày lễ lớn trong năm. Báo cáo cũng cho thấy, doanh số tại các cửa hàng bán lẻ trong “thứ sáu đen” đã giảm 1,8%, chúng tôi có thể tự tin gọi đó là hiện tượng tiếp thị đa kênh”.



Khi máy tính bảng và smartphone tiếp tục tăng trưởng mạnh, doanh số bán nội dung số đã có tốc độ tăng doanh thu tuyệt vời nhất, tăng 29% so với năm ngoái.



Khoảng 57,3 triệu người ghé thăm các gian hàng trực tuyến trong ngày thứ 6, tăng 18% so với năm ngoái. Các trang người tiêu dùng truy cập nhiều nhất là Amazon, Walmart và Best Buy.



Mua sắm trực tuyến trong 23 ngày đầu tiên của tháng 11 đã đạt doanh số 13,7 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, theo ComScore. Như vậy, mua sắm trực tuyến đang ngày càng chứng tỏ là kênh phân phối hàng hóa tuyệt vời của các nhà bán lẻ và ngày càng thịnh hành với người tiêu dùng thời @.

(Theo VnMedia/Cnet)