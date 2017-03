Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng việc bảo vệ an toàn truy cập mạng cho trẻ vị thành niên theo pháp luật, luôn đưa việc bảo vệ trẻ vị thành niên lên vị trí ưu tiên trong giữ gìn an toàn Internet.



Sách trắng viết, Trung Quốc khuyến khích nghiên cứu khai thác công cụ mạng có lợi bảo vệ an toàn truy cập mạng cho trẻ vị thành niên, khuyến khích cung cấp sản phẩm và dịch vụ Internet thích hợp cho trẻ vị thành niên.



“Chương trình giáo dục bà mẹ,” hỗ trợ các bậc phụ huynh hướng dẫn trẻ vị thành niên sử dụng đúng đắn Internet cũng được chính phủ nước này tích cực thúc đẩy./.





Theo Ngọc Thúy (Vietnam+)