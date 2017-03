Ảnh minh họa: Internet.

Theo Công ty nghiên cứu thị trường GfK, trong 7 tháng đầu năm 2011, doanh số điện thoại thông minh (smartphone) và điện thoại phổ thông (feature phone) tại thị trường Việt Nam đều được mở rộng cả về số lượng đơn vị (tăng 27%) và giá trị (tăng 21%).

Trong khi cả hai phân đoạn kể trên đều giữ được mức tăng trưởng dương, smartphone vẫn là danh mục thúc đẩy hiệu suất ngành chủ yếu. So với cùng kì năm ngoái, lượng smartphone tiêu thụ đã tăng 73%, nâng giá trị ngành công nghiệp smartphone lên gần 280 triệu USD, tăng 67% so với 168 triệu USD năm 2010. Mặc dù phân đoạn điện thoại phổ thông vẫn được mở rộng, động lực đã diễn ra chậm lại, với mức tăng trưởng ở số lượng và giá trị lần lượt là 24% và 6%, thấp hơn so với 34% và 6% của năm 2010.

“Lạm phát cao ở Việt Nam khiến tiêu dùng thận trọng hơn, và theo quan sát, doanh số bán hàng đã giảm ở nhiều lĩnh vực GfK theo dõi như IT, thiết bị gia dụng và điện tử tiêu dùng”, ông Trần Khoa Văn, Giám đốc GfK Việt Nam cho biết. “Tuy nhiên, lĩnh vực điện thoại di động dường như không chịu ảnh hưởng, thay vào đó vẫn phát triển mạnh mẽ”.

Ngay cả khi giá cả nhu yếu phẩm cơ bản như thực phẩm và xăng dầu tăng vọt, tình hình này vẫn không cản trở người dùng Việt Nam phung phí tiền bạc vào công nghệ điện thoại mới nhất. Nghiên cứu của GfK cho thấy giá smartphone trung bình khoảng 330 USD (6.875.000 đ) – cao gấp 5 lần một điện thoại phổ thông có giá bán trung bình khoảng 66 USD (1.375.000 đ). Về tổng quan, cứ 10 điện thoại được bán ra năm 2011, sẽ có 1 smartphone, thị phần smartphone cũng tăng từ 10% lên 34%.

“Cũng như nhiều thị trường đang phát triển khác trong khu vực, công nghiệp smartphone Việt Nam đại diện cho tiềm năng phát triển mạnh mẽ cho các nhà sản xuất trong ít nhất vài năm tới đây. Chúng tôi tin vào cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường sẽ xảy ra bởi số lượng các nhà sản xuất đột phá vào lĩnh vực tiềm năng này đang gia tăng nhanh chóng”, ông Khoa kết luận.

Theo Du Lam (ICTnews / Cellularnews)