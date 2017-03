(PLO)- MobiFone vừa công bố đã thử nghiệm thành công dự án giúp tăng bán kính phủ của trạm phát sóng lên gấp 2,5 lần trạm thông thường.



MobiFone triển khai nhiều công nghệ mới cùng với việc nâng cấp 3G lên tốc độ 42Mbps



Đầu tháng 8-2014, MobiFone và Nokia Solution and Networks (NSN) phối hợp triển khai dự án thử nghiệm công nghệ UMTS900 trên địa bàn vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo.

Công nghệ UMTS900 được giới thiệu đã giải quyết được bài toán vùng phủ sóng. Do sử dụng chung băng tần GSM900 nên vùng phủ của trạm thu/phát sóng được mở rộng. Theo tính toán việc triển khai U900 sẽ giúp cho nhà mạng giảm được 60% chi phí so với UMTS2100 trên cùng một diện tích, phục vụ cùng một số lượng thuê bao. Ngoài ra, UMTS900 cũng tăng cường được mức thu sóng trong nhà tốt hơn nhiều so với UMTS2100, cũng như mang tới khả năng chuyển giao tốt hơn tại vùng biên giữa các trạm.

Bên cạch công nghệ UMTS900, MobiFone sử dụng giải pháp RF sharing: Đây là giải pháp khá tiên tiến của NSN, do các trạm hiện hữu 3G đều được tích hợp cùng với 2G (Single RAN) nên NSN giới thiệu công nghệ RF sharing, khi đó chỉ cần dùng phần mềm mới và đấu nối dây tín hiệu giữa hai trạm 2G và 3G là có thể triển khai được.

Ông Robert Cattanach - Tổng giám đốc Nokia Việt Nam cho biết: “Việc tái sử dụng tần số 900Mhz để phát sóng 3G nhằm mang đến cho khách hàng MobiFone những trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng dịch vụ. So sánh với công nghệ UMTS2100 hiện nay thì việc tái sử dụng tần số 900Mhz sẽ làm tăng vùng phủ của trạm phát sóng lên gần ba lần, điều đó có nghĩa là MobiFone có thể phủ sóng toàn quốc với số lượng trạm thu phát sóng ít hơn, tiết kiệm được chi phí đầu tư nhưng vẫn cung cấp cho khách hàng mạng 3G phủ sóng rộng hơn với tốc độ truy cập cao và ổn định hơn”

Ông Nguyễn Ngọc Trịnh – trưởng phòng Công nghệ Phát triển Mạng của MobiFone chia sẻ: “MobiFone luôn tiên phong trong việc áp dụng những công nghệ tiên tiến nhằm mang tới cho khách hàng những dịch vụ chất lượng cao, làm thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Bên cạnh việc tiếp tục nâng cấp mạng lưới 3G lên tốc độ 42Mbps, MobiFone đã thử nghiệm thành công dự án tối ưu hóa mạng lưới bằng việc sử dụng công nghệ UMTS900 tại toàn bộ khu vực biển thuộc Vũng Tàu và Côn Đảo. Trong thời gian tới, MobiFone sẽ tiếp tục mở rộng địa bàn thử nghiệm công nghệ UMTS900 để đánh giá kết quả trước khi xin phép Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai chính thức trên diện rộng vào cuối năm 2015”.

Tâm Bảo