(PLO)- MobiFone chính thức ra mắt hai dịch vụ giá trị gia tăng mới đó là dịch vụ Tổng đài di động doanh nghiệp OneContact và Tính năng Funring Me.



Đại diện MobiFone giới thiệu dịch vụ mới



Dịch vụ OneContact là một giải pháp toàn diện mới của MobiFone, dựa trên nền tảng mạng di động, nhằm cung cấp dịch vụ Tổng đài di động cho các khách hàng doanh nghiệp, đáp ứng xu thế văn phòng di động. Các doanh nghiệp khi đăng ký sử dụng dịch vụ OneContact sẽ được khai báo một số tổng đài di động (số Hotline), nhằm sử dụng cho tất cả các liên lạc liên quan đến doanh nghiệp đó, bao gồm cả thoại và SMS. Mỗi số thuê bao di động của nhân viên sẽ được khai báo như một số máy lẻ để có thể kết nối vào hệ thống Tổng đài OneContact của doanh nghiệp.

OneContact cho phép thực hiện đầy đủ các chức năng của một hệ thống liên lạc như tổng đài truyền thống. Bên cạnh đó OneContact còn cung cấp thêm những tính năng vượt trội như: Gọi thoại hội nghị, thực hiện cùng 1 lúc tới 256 số di động khác nhau ở mọi lúc, mọi nơi; Chuyển tiếp cuộc gọi; Thông báo cuộc gọi nhỡ; Chặn cuộc gọi; Gửi tin nhắn nhóm;... Đặc biệt với OneContact doanh nghiệp có thể gọi và nhắn tin nội bộ hoàn toàn Miễn phí.

Funring Me là một tính năng hoàn toàn mới mẻ và sáng tạo dành cho khách hàng cá nhân của MobiFone. Tính năng này cho phép các thuê bao dịch vụ có thể nghe được những hiệu ứng âm thanh, bài hát yêu thích do chính mình chủ động lựa chọn thay cho tín hiệu chờ thông thoại của tổng đài hoặc những bài hát nhạc chờ do thuê bao được gọi lựa chọn.

Ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Tổng giám đốc MobiFone cho biết: “MobiFone luôn sáng tạo không ngừng để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ giá trị gia tăng hữu ích, với chất lượng chăm sóc khách hàng tốt nhất. Với dịch vụ OneContact, MobiFone mong muốn sẽ giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí đầu tư phần cứng, luôn sẵn sàng cho các ứng dụng thoại, đồng thời cung cấp nhiều chức năng quản lý nâng cao phục vụ cho việc liên lạc trong và ngoài doanh nghiệp. Đối với tính năng Funring me, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị cho khách hàng, giúp các thuê bao sử dụng dịch vụ có thể chủ động lựa chọn nhạc chờ cho các cuộc gọi đi, để tận hưởng giai điệu yêu thích của riêng mình.”

TB