(PLO)- Theo trang The Verge mới đây đã tung ra hàng loạt bức ảnh rò rỉ của bộ Office 16 đến từ Microsoft.

Microsoft đang tiến hành những bước cuối cùng trước khi giới thiệu phiên bản Technical Preview đầu tiên của Windows mới vào đầu tháng 10 tới. Và có vẻ như gã khổng lồ phần mềm Microsoft cũng đang thử nghiệm một phiên bản mới của bộ ứng dụng văn phòng nổi tiếng Office và có thể có lịch phát hành trùng với thời điểm công bố Windows mới.





Office 16 sẽ có một tính năng mang tên "Tell Me", tương tự trên Office Online giúp người dùng có thể gõ câu hỏi để nhận được sự trợ giúp của phần mềm. Ví dụ, để chèn Video vào văn bản thì bạn có thể gõ: How do I insert video?, máy sẽ giúp bạn chèn video vào văn bản cũng như bài trình chiếu dễ dàng. Tính năng này khá giống với Clippy trên Office 2003 trở về trước. Tuy nhiên Tell Me không có hình ảnh động như Clippy mà nó chỉ là một bóng đèn đơn giản mà thôi.

Office 16 sử dụng diện phẳng tương tự Office 2013 (Office 15) với kiểu giao diện Ribbon truyền thống. Nhưng Microsoft cũng làm cho Office 16 phẳng hơn khá nhiều bằng việc sử dụng giao diện với màu tối hơn các phiên bản trước nhằm bảo vệ mắt của người dùng khi phải làm việc trong khoảng thời gian dài. Office 16 sẽ có các giao diện màu đen, xám, trắng xám và trắng.







Bên cạnh đó, Office 16 cũng có thể tự động phát hiện chiều của một bức ảnh được chèn vào và xoay lại cho đúng, tránh tình trang bức ảnh bị xoay ngang như trước đây. Khả năng đồng bộ hóa email Outlook cũng được cải tiến, với tùy chọn thời gian đồng bộ email có thể rút xuống còn 1, 4, 7 hoặc 14 ngày, thay vì 1 tháng như trước đây. Điều này sẽ rất có ích đối với những thiết bị Windows có bộ nhớ hạn chế, tránh tình trạng bị tràn bộ nhớ khi phải download dữ liệu trong cả tháng.

Trần Lâm – Theo The Verge