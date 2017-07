(PL)- Tắt thông báo trò chuyện, chặn tin nhắn thay vì hủy kết bạn và nhắn tin không cần tài khoản Facebook là những mẹo hay khi sử dụng Messenger mà bạn không nên bỏ qua.

Nếu cảm thấy mệt mỏi vì những âm thanh thông báo tin nhắn, bạn hãy mở phần Settings (cài đặt) trên iPhone, tìm đến mục Notifications (thông báo) > Messenger và vô hiệu hóa tùy chọn Allow Notifications (cho phép thông báo). Ngoài ra, tùy chọn Show Preview (hiển thị trên trang bìa) còn giúp ngăn chặn con mắt tò mò của người khác bằng cách vô hiệu hóa nội dung tin nhắn trên màn hình khóa. Lưu ý, việc này sẽ tắt toàn bộ âm báo trên ứng dụng Messenger; nếu chỉ muốn tắt thông báo của một cuộc trò chuyện, người dùng chỉ cần mở Messenger, vuốt từ phải sang trái và chọn Mute (ẩn), lựa chọn khoảng thời gian tương ứng hoặc chọn Until I turn it back on để tắt thông báo vĩnh viễn cho đến bạn bật trở lại.



Nhiều người dùng dù quen thuộc nhưng vẫn chưa tinh chỉnh được các tính năng của Messenger. Ảnh: MINH HOÀNG

Trong một số trường hợp không thể Unfriend (hủy kết bạn) hoặc Unfollow (ngừng theo dõi) với một người nào đó, bạn chỉ cần kích hoạt tính năng chặn tin nhắn để tránh bị làm phiền bằng cách mở ứng dụng Messenger, chạm vào ảnh đại diện ở góc trên bên trái, sau đó chọn Block (chặn) > Block Messages (chặn tin nhắn). Khi bấm vào biểu tượng dấu cộng trong cửa sổ trò chuyện, bạn sẽ thấy xuất hiện thêm một loạt ứng dụng đặc biệt cho phép gửi ảnh động (GIF), chia sẻ vị trí theo thời gian thực, lên kế hoạch nhắc việc, gửi video, chụp ảnh nhanh… với bạn bè thông qua các nút chức năng tương ứng.

Nếu không có tài khoản Facebook, bạn vẫn có thể sử dụng Messenger dễ dàng bằng cách nhấp vào tùy chọn Not on Facebook? tại màn hình đăng nhập, sau đó điền vào số điện thoại đang sử dụng.

MINH HOÀNG