(PL)- Với một số ứng dụng đơn giản người dùng có thể cài đặt và sử dụng thay thế các nút bấm khi smartphone trở chứng.

Sau một thời gian dài sử dụng, hẳn là các phím “cứng” trên smartphone cũng sẽ bị hư hại, trong đó thường gặp nhất là lỗi nút nguồn, nút tăng và giảm âm lượng bị lờn khiến bạn phải tác động lực mạnh hơn. Phím cứng bị hư khiến người dùng hết sức khó chịu, dù vậy vẫn có một số giải pháp để bạn có thể xài tạm một thời gian dài.

Khắc phục lỗi nút nguồn

Làm thế nào để có thể sử dụng smartphone được khi mà nút nguồn bị hư? Đây là câu hỏi được rất nhiều người đặt ra khi thiết bị của họ rơi vào trường hợp kể trên. Để khắc phục vấn đề này, người dùng có thể truy cập vào địa chỉ https://goo.gl/cpLeyq và cài đặt ứng dụng WakeUp cho Android. Ứng dụng có thể giúp người dùng mở khóa màn hình khi cầm máy lên tay hay tự động ở một số thao tác khác mà không cần ấn nút nguồn.

Giao diện của ứng dụng khá đơn giản với các tùy chọn Automatically Monitoring when Unlocked (tự động giám sát khi màn hình được mở khóa), Use Proximity Sensor (tận dụng cảm biến tiệm cận để tắt/bật màn hình khi bạn để điện thoại trong túi quần hoặc ba lô) và cuối cùng là Upright Position Management (tự động tắt màn hình khi thiết bị đang được dựng thẳng đứng hoặc đặt nằm ngang trên mặt bàn).

Khi đã hoàn tất mọi thứ, người dùng chỉ cần chạm vào nút Enable Automatically Monitoring để trải nghiệm WakeUp. Nếu muốn thay đổi một số thiết lập về thời gian cũng như thuộc tính, bạn có thể chọn vào biểu tượng menu ở góc trên bên phải và truy cập vào phần Configuration.

Người dùng có thể bổ sung thêm nút âm thanh trượt trên smartphone để thay thế nút vật lý. Ảnh: Internet

Xử lý khi nút Home trở chứng

Nếu phím Home trên smartphone bị lờn, bạn có thể tải ứng dụng Button Savior (tải tại: https://goo.gl/cdoS8k) để giải quyết triệt để vấn đề này, lưu ý có hai phiên bản root và non-root, người dùng hãy dựa vào thiết bị đang sử dụng mà cài đặt cho đúng.

Khi cài đặt thành công, bạn chỉ cần làm theo các bước mà chương trình hướng dẫn để cấp quyền cho ứng dụng. Lúc này sẽ có một biểu tượng mũi tên nhỏ xuất hiện ở cạnh phải màn hình, khi nhấp vào đó nó sẽ bung ra một bảng điều khiển nhỏ trên màn hình cảm ứng của smartphone. Từ đây, bạn có thể chạm vào các biểu tượng tương ứng để bật/tắt nguồn, quay lại trang Home, mở camera, thực hiện cuộc gọi, khóa màn hình, tắt các ứng dụng đang mở cũng như tăng/giảm âm lượng trên thiết bị.

Nếu muốn thay đổi một số thiết lập về hình nền, kích thước biểu tượng, độ trong suốt cũng như bổ sung thêm nhiều tính năng hữu ích khác, bạn chỉ cần mở ứng dụng Button Savior lên, di chuyển qua lại giữa các mục Advanced, General và Look and Feel và thay đổi tùy ý.

Khắc phục lỗi khi nút tăng/giảm âm lượng hư

Nếu đang sử dụng Android, bạn có thể sử dụng Virtual Volume Button (tải tại: https://goo.gl/q96XyS). Khi cài đặt đã hoàn tất, chương trình sẽ tự động hiển thị biểu tượng chiếc loa nhỏ trên màn hình, người dùng chỉ cần chạm vào đó để mở ra thanh trượt điều chỉnh âm lượng trên thiết bị. Trong phần thiết lập của ứng dụng, bạn có thể thay đổi lại màu sắc, kích thước biểu tượng, hiển thị các hướng dẫn và nhiều hơn thế nữa.

Một ứng dụng có tính năng tương đương là Volume in Notification (tải tại: https://goo.gl/W3x0AY), thay vì hiển thị một biểu tượng nhỏ trên màn hình, nó sẽ xuất hiện dưới dạng các nút bấm nằm bên trong thanh thông báo.

Ngay khi cài đặt hoàn tất, bạn hãy đánh dấu chọn vào hai mục Automatically start at boot và Pin near status bar when activated rồi chạm vào nút Activate để kích hoạt. Lúc này, mỗi khi trượt thanh thông báo từ trên xuống, bạn sẽ thấy có thêm ba nút mới là Mute (tắt tiếng), Down (giảm âm lượng) và Up (tăng âm lượng).

Sử dụng trên iPhone Nếu đang sử dụng iPhone, bạn có thể tận dụng ngay tính năng AssistiveTouch (truy cập vào Settings > General > Accessibility để kích hoạt) được tích hợp sẵn trong hệ điều hành. Khi đó, trên màn hình sẽ xuất hiện thêm một nút nhỏ màu xám, trong đó bao gồm rất nhiều tính năng giả lập để thay thế cho nút Home vật lý trên điện thoại, khóa xoay màn hình, chụp ảnh màn hình, tắt tiếng… Thêm vào đó, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh âm lượng thông qua thanh trượt bên trong Control Center chứ không cần cài thêm phần mềm.

MINH HOÀNG