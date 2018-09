MB được Vietnam Report xếp vị trí thứ 6 trong Top 10 NHTM uy tín năm 2018, tăng 2 bậc so với năm trước. Tính đến hết ngày 30-06, lợi nhuận trước thuế của MB và các công ty con đạt mức cao 3.829 tỷ đồng, tăng 51,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 56% kế hoạch năm. Dư nợ 6 tháng đầu năm của MB đạt 202.027 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2017 trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát an toàn ở mức rất thấp so với bình quân ngành. MB còn chứng minh hiệu quả hoạt động cao khi liên tục duy trì trong top 20 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam do Tổng cục Thuế công bố hàng năm. Trước đó, ngày 5-6, Forbes Việt Nam công bố danh sách “50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2018”. MB vinh dự được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top các đơn vị tốt nhất thuộc lĩnh vực tài chính - ngân hàng