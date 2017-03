(PL)- Không phải bất cứ ai cũng có quyền truy xuất dữ liệu này vì nó ẩn chứa nhiều sự riêng tư, nhạy cảm.

Nghĩ mà mắc cười, hay không bằng hên với cái cao trào đua nhau gắn camera an ninh đang nóng sốt ở nhiều địa phương trên cả nước. Các nhà cung cấp thiết bị giám sát đặc thù này “bỗng dưng muốn… khoái” vì hàng bán chạy như tôm tươi. Bởi sự lộng hành của bọn tội phạm, người ta đã coi hệ thống camera giám sát trở thành cứu cánh cho yêu cầu bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của bản thân.

Nhà nhà gắn camera

Tôi có một người bạn làm giám đốc một công ty dược phẩm. Từ lâu, anh đã cho gắn camera an ninh ở công ty, đặc biệt là ở khu vực kho hàng. Nhờ dùng hệ thống camera có nối mạng Internet, ở bất cứ nơi đâu anh bạn cũng đều có thể quan sát theo thời gian thực mọi chuyện đang xảy ra ở công ty mình. Hay có không ít người do có con nhỏ hay người già cả ở nhà đã gắn hệ thống camera trong nhà để có thể ở chỗ làm “nghiêng ngó về nhà” bất cứ lúc nào.

Còn rộng ra xã hội, từ ít năm nay, hệ thống camera giao thông của cảnh sát, sau này có thêm của lực lượng an toàn giao thông gắn trên các giao lộ, tuyến đường đã giúp ích rất hiệu quả cho công tác giữ gìn trật tự và an toàn giao thông. Cũng từ hệ thống này mà có những người vi phạm luật giao thông tưởng rằng chỉ có mình và ông địa biết đã phải đau lòng nhận giấy phạt “nguội”.

Ở nhiều nước khác trên thế giới từ rất lâu rồi đã xây dựng những hệ thống camera công cộng phục vụ cho điều hành giao thông và giám sát an ninh. Trong một chia sẻ trên báo chí Việt Nam mới đây, ông Chun Hyun Kil, quan chức phụ trách vấn đề an ninh của Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM, cho biết camera an ninh phát huy tác dụng rất tốt ở Hàn Quốc. Ngay tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) gần kề, hiện có khoảng 57.000 camera an ninh đã được các nhà chức trách lắp đặt khắp TP và dự kiến sẽ lắp thêm hơn 11.000 camera nữa trong năm 2016 này.





Tội phạm sẽ phải chùn tay với các hệ thống camera dày đặc. Ảnh: INTERNET

Coi chừng liên quan đến đời tư

Việc khai thác sức mạnh công nghệ hiện đại để làm cho cuộc sống xã hội ngày càng tốt hơn và an toàn hơn là nhiều điểm 10. Nhưng chính việc nhà nhà, phường phường ồ ạt lắp camera an ninh đã đặt ra yêu cầu cấp bách phải làm ngay là nhà chức trách phải có quy chuẩn cho việc này. Chất lượng camera và hệ thống điều khiển phải bảo đảm để có thể ghi hình rõ nhất trong mọi điều kiện ánh sáng. Xin lưu ý là giá camera an ninh chuyên dụng cao gấp nhiều lần camera dân dụng bình thường. Cấp quản lý TP cần nhanh chóng đưa ra những quy trình và tiêu chuẩn cho hệ thống camera an ninh, không nên để cho các phường, các quận/huyện tự phát làm. Bởi muốn phát huy tác dụng, các hệ thống camera này không chỉ bảo đảm chất lượng mà còn phải kết nối với nhau, nghĩa là có tính tương thích tốt. Điều này còn giúp tránh lãng phí.

Ngoài ra để có thể phát huy ngay tác dụng của giải pháp camera an ninh, nhà chức trách cần khai thác tốt các hệ thống đang có trong xã hội, thậm chí tạo điều kiện để các camera an ninh của người dân có thể được kết nối với hệ thống của cơ quan chức năng.

Một vấn đề cũng cần phải đặt ra là Nhà nước cần luật hóa việc sử dụng các hệ thống camera an ninh. Không phải bất cứ ai cũng có quyền truy xuất dữ liệu này vì nó ẩn chứa nhiều sự riêng tư, nhạy cảm. Cần có luật định và các hình thức xử lý nghiêm minh các hành vi làm rò rỉ những hình ảnh từ hệ thống an ninh có thể gây nguy hại cho người dân. Ở Mỹ, cảnh sát địa phương sẽ bị xử phạt rất nặng nếu để rò rỉ những hình ảnh từ camera giám sát công cộng.

Đã có thời những tổ chức bảo vệ quyền riêng tư cá nhân và thậm chí nhân quyền ở Mỹ, Anh,… thường xuyên phản đối sự lạm dụng các hệ thống camera an ninh. Họ lập luận rằng các công dân hễ ra khỏi nhà là bị nhà chức trách giám sát nhất cử nhất động, có ghi hình rõ ràng. Nhưng sau khi xảy ra những vụ bạo lực và thảm sát, đặc biệt là bọn khủng bố lộng hành, người dân đành chấp nhận hy sinh một phần quyền tự do cá nhân của mình phục vụ cho an ninh chung của xã hội. Nghĩa là ngày nào họ cũng “được lên hình”.

Lan rộng ở nhiều nơi Ngày 3-3-2016, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã đồng ý với đề nghị của Công an TP Đà Nẵng về việc lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, giao thông, trật tự trên tất cả 45 phường và 11 xã trực thuộc. Trong khi đó tại TP.HCM, việc trang bị hệ thống camera an ninh cũng đang tăng tốc hơn bao giờ hết. Thật ra, giải pháp này đã được TP đưa ra từ lâu. Trong đó, UBND các quận 1, 3 và 5 phối hợp với Công an TP nghiên cứu để lắp đặt camera cố định tại một số địa bàn du lịch trọng điểm thường xảy ra tình trạng cướp giật, bán hàng rong, chặt chém khách du lịch... Ngày càng có thêm nhiều địa phương ở TP.HCM đang đẩy nhanh việc trang bị hệ thống camera an ninh, ngay từ những khu phố.

PHẠM HỒNG PHƯỚC