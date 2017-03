Giải pháp tạm thời Vừa qua, Facebook đã thay mục Other trong phần tin nhắn thành Message Requests (tin nhắn đang chờ). Theo đó, khi ai đó không quen biết mà gửi tin nhắn cho bạn thì nó sẽ được đẩy hết vào đây và không được hiển thị, cho đến khi người dùng xét duyệt (vào mục tin nhắn rồi chọn See All > More > Filtered) và chấp nhận xem hoặc chặn vĩnh viễn. Tương tự như vậy, để thoát khỏi các group thì truy cập địa chỉ https://goo.gl/jFbOmD, kích vào biểu tượng bánh xe răng cưa ở cuối mỗi nhóm, chọn Leave Group.