(PL)- Chưa bao giờ giá của điện thoại iPhone lại tăng và giảm đến chóng mặt như với iPhone 6 và 6 Plus. Điều này đẩy người bán lẫn người mua vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Những chiếc iPhone 6 đầu tiên được bán tại Việt Nam có giá 28 triệu cho bản 16 GB hay hơn 40 triệu đồng cho bản Plus cùng dung lượng. Thế nhưng hiện nay mức giá các sản phẩm sụt giảm mạnh khiến nhiều điểm kinh doanh lỗ nặng.

Tranh nhau buôn iPhone

Khác với nhiều năm trước, những chiếc iPhone xách tay dù bị hét giá cao nhưng vẫn giữ được giá vài tuần, thế nhưng năm nay những chiếc điện thoại này sụt giá nhanh trong vài ngày. Năm ngoái, những chiếc iPhone 5S phải mất một tháng mới trở về với sát giá thị trường thì năm nay chỉ trong khoảng một tuần, những chiếc iPhone 6 đã trở về gần bằng với giá gốc.

Tính đến hôm nay giá của iPhone 6 chỉ còn 19 đến 21 triệu đồng, tức giảm hơn 9 triệu đồng so với thời điểm mới ra mắt, trong khi đó bản Plus có giá 22-24 triệu đồng và dự kiến sẽ còn giảm trong thời gian tới.

Nhiều cửa hàng cho biết họ lỗ mỗi sản phẩm từ một đến vài triệu đồng do lỡ nhập nhiều điện thoại vào những ngày đầu tiên mà không bán kịp. Về phía người dùng, đặc biệt là với những người đã đặt cọc vài triệu đồng họ buộc phải lấy những chiếc iPhone đã mua với giá khá cao trong khi thị trường đã giảm mạnh ngay khi họ vẫn chưa nhận được điện thoại. Chia sẻ của các cửa hàng là việc giảm giá mạnh trong năm nay vượt qua mọi dự đoán của những tay buôn kinh nghiệm nhất.

Những chiếc iPhone 6 Plus 128GB từng được hét giá gần 80 triệu đồng.

Thị trường bão hòa

Ông Hoàng Phú Nam, Giám đốc chuỗi cửa hàng Hnammobile, cho biết so với iPhone 5S trước đó, giá của iPhone 6/6 Plus giảm nhanh hơn. Lý do là do lượng hàng về năm nay tăng mạnh. Việc giảm giá mạnh ảnh hưởng đến người bán lẫn người mua. “Những sản phẩm đầu tiên giá giảm nhanh là cửa hàng lỗ vài triệu đồng mỗi máy. Việc giảm giá mấy ngày gần đây chậm lại đáng kể và đầu tháng 10 iPhone 6 chính hãng được bán ở mức 18 triệu đồng thì giá hàng xách tay sẽ ổn định. Nếu thời gian đầu iPhone 6 chủ yếu được mua làm quà tặng thì nay là thời điểm thích hợp để mua iPhone 6/6 Plus về dùng” - anh Nam chia sẻ.

Còn theo ông Trần Trung Tuyển, quản lý của cửa hàng Bạch Long, sau một thời gian bị làm giá, hiện giá sản phẩm chỉ giảm nhẹ vài trăm ngàn trong những ngày gần đây chứ không giảm đột biến như hồi tuần trước. iPhone 6 sẽ quay về ở mức 16,xx triệu đồng vào đầu tháng 10 này và sẽ ổn định như những sản phẩm trước đó. Ông Tuyển cũng cho biết là vẫn chưa thấy phản hồi của người dùng về hiện tượng bị cong khi bỏ túi hay lỗi của những chiếc iPhone 6.

Theo giới kinh doanh, một trong những lý do khiến việc giảm giá nhanh chính là người dùng không còn muốn mua ngay khi mới ra mắt mà chờ cho giá giảm mạnh mới mua.

Đáng chú ý là bên cạnh những chiếc iPhone mới, thị trường các sản phẩm iPhone đời cũ lại lên sốt. Nhiều sản phẩm như iPhone 5, 5S giảm giá mạnh và được nhiều người tiêu dùng chọn mua. Một chiếc iPhone 5 16 GB mới hiện nay chỉ còn giá khoảng hơn 9 triệu đồng.

Theo giới kinh doanh, mặc dù có nhiều thông tin là iPhone 6 bị hàng loạt lỗi do hệ điều hành mới hay bị cong màn hình ở nhiều nơi, thế nhưng tại Việt Nam vẫn chưa thấy người dùng phản hồi về sự việc này. Hiện tượng cong màn hình hiện chỉ mới ghi nhận chín trường hợp cong khi bỏ túi trong 10 triệu máy được bán ra, đây chỉ là những trường hợp cá biệt.