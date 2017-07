(PL)- Trong quá trình sử dụng máy tính hoặc smartphone, hẳn là sẽ có đôi lần bạn gặp phải tình trạng không thể truy cập WiFi dù cột sóng vẫn đầy. Làm thế nào để khắc phục tình trạng trên?

Đối với smartphone, bạn hãy cài đặt ứng dụng Quản lý kết nối WiFi tại địa chỉ https://goo.gl/ mTDXX, tương thích với các thiết bị Android 2.3.3 trở lên. Khi hoàn tất, bạn bấm vào biểu tượng menu ở góc trên bên phải, chọn Fix Wi-Fi Problems và chờ một lát để hoàn tất. Bên cạnh đó, ứng dụng này còn rất nhiều tính năng hữu ích khác như kiểm tra vùng phủ sóng, danh sách những người đang “xài chùa”, tạo điểm phát WiFi… Nếu những giải pháp trên không giúp khắc phục vấn đề thì nhiều khả năng router đang gặp sự cố. Trong trường hợp này, bạn chỉ cần tắt nguồn router và để khoảng 30 giây, sau đó mở trở lại để thiết bị làm mới lại toàn bộ thông tin.



Người dùng có thể cài thêm ứng dụng để kiểm soát WiFi trên smartphone. Ảnh: MINH HOÀNG

Còn khi máy tính không thể truy cập mạng, bạn sẽ thấy xuất hiện dấu chấm than màu vàng tại biểu tượng WiFi hoặc thông báo Limited. Cách đơn giản nhất để xử lý là nhấp phải chuột vào biểu tượng mạng ở khay hệ thống và chọn Open Network and Sharing Center > Change adapter settings, chọn vào kết nối mà bạn đang sử dụng (Ethernet hoặc WiFi), sau đó kích vào mục Diagnose this connection ở thanh menu bên trên và chờ một lát cho đến khi quá trình này hoàn tất. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm tra lại trình điều khiển (driver) card mạng bằng cách bấm tổ hợp phím Windows + R, gõ devmgmt.msc và nhấn Enter. Tìm đến mục Network adapters, sau đó nhấn phải chuột lên card mạng đang sử dụng và chọn Update Driver Software. Ngược lại, nếu card mạng bị lỗi, bạn hãy chọn Uninstall để gỡ bỏ và khởi động lại máy tính.

HOÀNG MINH