(PLO) - Theo một số nguồn thông tin, dự kiến Apple sẽ trình làng ba mẫu iPhone mới trong thời gian sắp tới gồm iPhone 9, 9 Plus và iPhone X (2018).

Trong đó, iPhone 9 được cho là sẽ có giá bán rẻ nhất, hai chiếc còn lại sẽ trở thành “người kế thừa” iPhone X giá nghìn USD. Bất ngờ thay, chiếc iPhone có giá bán phải chăng lại là tâm điểm của sự chú ý.



Bảng giá iPhone.

iPhone 9 sẽ có màn hình LCD 6,1 inch và thiết kế nhỏ gọn với tai thỏ tương tự như iPhone X, có thể tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt 3D và Face ID. Nhiều khả năng mặt lưng sẽ được làm bằng kính, mang đến khả năng sạc không dây. Dưới đây là một số tính năng được mong chờ trên iPhone 9:

Màu sắc cầu vồng

Các kĩ sư của Apple hiện đang thử nghiệm với các tùy chọn màu: “Trắng, Đen, Xám, Đỏ, Xanh dương, Vàng, Cam và Hồng” cho dòng sản phẩm iPhone năm nay. Kể cả hai tùy chọn màu cuối không có thực, những màu còn lại vẫn còn nhiều hơn so với các thế hệ cũ, ngoại trừ iPhone 5c.



Một số màu sắc sẽ có mặt trên iPhone 9.

Điều thú vị là các tùy chọn màu sắc này chỉ có trên iPhone 9. Rõ ràng, những màu này hấp dẫn hơn nhiều so với các màu truyền thống của hãng: trắng, xám và đen. Do vậy, bên cạnh giá bán phải chăng hơn, iPhone 9 vẫn có nhiều lợi thế so với các mô hình đắt tiền.

iPhone 9 được dự đoán sử dụng công nghệ màn hình của Japan Display với viền mỏng hoặc trang bị màn hình hiển thị MLCD+, từng có mặt trên G7. Thực chất, công nghệ hiển thị này chỉ thêm một điểm ảnh trắng cùng với các điểm ảnh màu đỏ, xanh lá cây và xanh lam thông thường. Do đó, đèn nền sẽ chuyển thẳng sang màu trắng thay vì lọc ba màu, tạo ra độ sáng lớn hơn nhiều cũng như tiêu thụ ít năng lượng hơn so với hiển thị RGB thông thường.

Theo nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo, màn hình iPhone 9 sẽ có thêm một lớp màng cảm biến mỏng bí ẩn, rất có thể sẽ tích hợp cảm biến vân tay ngay trên màn hình.

Các nhà phân tích cũng cho hay, Apple đang tiến hành áp dụng công nghệ Cover Glass Sensor cho iPhone 2018 giúp cho màn hình trở nên nhẹ hơn và bền hơn.

Thiết kế viền siêu mỏng

Năm ngoái, chỉ iPhone X là chiếc điện thoại Apple duy nhất có thiết kế mới còn iPhone 8 và iPhone 8 Plus vẫn có ngoại hình khá giống với các thế hệ trước. Năm nay, cả ba mẫu iPhone mới sẽ đều được mong đợi có viền mỏng hơn, màn hình tỉ lệ 19,5:9.

Diệu Thảo