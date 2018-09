(PLO) - Doanh số của iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus và iPhone X bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của iPhone XS, XS Max nhưng theo chiều hướng rất tích cực.

Theo ghi nhận từ hệ thống bán lẻ Di Động Việt (didongviet.vn), sức mua iPhone 8 Plus và iPhone X không bị giảm đi mà tăng nhẹ so với tháng trước. Trong khi đó, doanh số iPhone 7 Plus tăng mạnh và đang là model bán chạy nhất.





Động thái điều chỉnh giá nhẹ đã giúp bộ ba sản phẩm có thể đến tay nhiều người tiêu dùng hơn. Mẫu iPhone 7 Plus cũ đã qua sử dụng đang có mức giá dễ chịu nhất, chỉ tầm 10,97 triệu. iPhone 8 Plus và iPhone X cũ lần lượt giữ giá 14,47 triệu và 18,97 triệu đồng.

Về cơ bản, các model iPhone 7 Plus, 8 Plus và iPhone X đáp ứng thị hiếu người dùng ở phân khúc giá khác bộ đôi flagship mới. Vì vậy thế hệ iPhone cũ không phải tranh giành thị phần với người kế nhiệm. Sự tín nhiệm của người dùng đối với các phiên bản iPhone cũ cũng không giảm sút khi iPhone XS, XS Max ra mắt.

Không thể phủ nhận những cải tiến đáng giá trên iPhone 2018 mới. Nhưng với người tiêu dùng, iPhone XS, XS Max vẫn còn khá “xa lạ” khi thông tin về dung lượng pin chưa được xác nhận và chưa có bài trải nghiệm đánh giá chuyên sâu về bộ đôi. Số tiền phải bỏ ra quá cao trong khi chưa biết giá trị sử dụng thực tế như thế nào là lý do khiến nhiều người dùng chùn tay.

Trong khi đó, iPhone 7 Plus đã quá quen mặt với các tín đồ Táo khuyết sau hai năm ra mắt. Con chip Apple A10 cũng không phải chật vật khi xử lý các tác vụ nặng và chạy mượt mà khi lên đời iOS mới. Cùng mang con chip A11 Bionic nhưng iPhone 8 Plus được lòng các iFan thích kiểu dáng truyền thống trong khi iPhone X dành cho những ai thích smartphone màn hình tai thỏ.

Nhìn chung, ở ba mẫu iPhone cũ không có gì để chê trách, ngoại hình đẹp và trải nghiệm ổn định. Thời gian bảo hành iPhone cũ tại Di Động Việt là sáu tháng, bao test 33 ngày, dùng thử miễn phí bảy ngày và bảo hành pin một năm. Đặc biệt khi mua gói bảo hành rơi vỡ cho iPhone 7 Plus, khách hàng còn được nhân đôi thời gian bảo hành lên 24 tháng nhưng giá không đổi.

Ngoài iPhone 7 Plus, 8 Plus và iPhone X, bạn có thể tham khảo thêm một số dòng iPhone cũ giá rẻ như iPhone 6S quốc tế giá từ 4,57 triệu; iPhone SE quốc tế giá từ 3,17 triệu; iPhone 6S Plus quốc tế giá từ 6,97 triệu; iPhone 7 quốc tế giá từ 7,67 triệu; iPhone 8 quốc tế giá từ 12,77 triệu.

TIỂU MINH