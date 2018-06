(PLO) - Sau gần hai năm ra mắt, giá iPhone 7 Plus đã giảm chỉ còn khoảng 10 triệu. Thời điểm này, mua iPhone 7 Plus đời cũ là lựa chọn tốt hơn cả hai mẫu iPhone 8 Plus và iPhone X.

Đáp ứng tốt mọi nhu cầu trải nghiệm

Máy có màn hình 5,5 inch, hiển thị nội dung sắc nét, đầy đủ, hình ảnh trong trẻo, màu sắc trung thực. Thiết kế kim loại giúp hạn chế bám vân tay và bụi bẩn hiệu quả. Thao tác mở khóa máy bằng cảm biến vân tay trên iPhone 7 Plus quen thuộc và dễ sử dụng hơn Face ID của iPhone X.



iPhone 7 Plus cũ có đầy đủ các tiêu chí mà người dùng mong muốn ở một thiết bị cao cấp hiện nay.

Tốc độ phản hồi các tác vụ, kể cả đa nhiệm trên iPhone 7 Plus vẫn còn khá nhanh. Xét về mặt cấu hình, máy được trang bị con chip Apple A10, RAM 3 GB và hoàn toàn có thể nâng cấp lên iOS 12 dễ dàng mà không bị giật. Camera sau 12 MP trên iPhone 7 Plus, 8 Plus và iPhone X gần như không có sự khác biệt.



Giá tầm 10 triệu dễ tiếp cận

So với iPhone 8 Plus và iPhone X thì giá bán của iPhone 7 Plus “dễ thở” và dễ tiếp cận. Thậm chí, giá iPhone 7 Plus cũ hiện tại chưa bằng một nửa mức niêm yết của iPhone X. Tham khảo tại cửa hàng Di Động Việt, giá iPhone 7 Plus quốc tế cũ chỉ còn 10,8 triệu đối với phiên bản quốc tế bộ nhớ trong 32 GB.

Khi mua iPhone 7 Plus cũ, người dùng còn được tặng kèm các phụ kiện cần thiết như cáp, sạc, ốp lưng. Trong khi đó, chi phí mua sắm phụ kiện sạc nhanh, sạc không dây hay sửa chữa cho iPhone 8 Plus hay iPhone X lại rất đắt đỏ.



Hình ảnh khách hàng đến mua sắm tại Di Động Việt

Ngoài iPhone 7 Plus, bạn đọc có thể tham khảo thêm một số dòng iPhone cũ giá rẻ hơn tại Di Động Việt như: iPhone 6 Lock giá từ 1,87 triệu; iPhone SE quốc tế giá 3,47 triệu; iPhone 6S quốc tế giá từ 3,27 triệu; iPhone 6S Plus Lock giá từ 3,87 triệu; iPhone 7 quốc tế giá 7,87 triệu.

Tất nhiên, nếu dư giả về tài chính và muốn trải nghiệm các công nghệ mới, bạn vẫn có thể chọn mua iPhone 8 hoặc iPhone X.

TIỂU MINH