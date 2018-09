Từ đầu năm đến nay, bộ đôi iPhone 7, 7 Plus đã trải qua rất nhiều đợt điều chỉnh giá lớn nhỏ. Theo ghi nhận tại hệ thống bán lẻ Di Động Việt (didongviet.vn), hiện giá bán của iPhone 7 quốc tế đang ổn định ở mức 7,6 triệu, iPhone 7 Plus quốc tế giá còn 11,07 triệu. Đây là mức niêm yết đang được áp dụng cho máy like new 99%, phiên bản bộ nhớ trong 32 GB.





iPhone 7, 7 Plus cũ giá rẻ hơn nhưng chất lượng không giảm sút

Vẫn như truyền thống nhà Apple, iPhone 7, 7 Plus quốc tế đều có cùng mục tiêu tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. iPhone 7 với 4,7 inch nhỏ gọn, trong khi iPhone 7 Plus được lòng những người dùng cần trải nghiệm trên một màn hình to 5,5 inch...

Cho đến thời điểm này, chất lượng camera của bộ đôi vẫn được đánh giá cao, tính năng chống rung quang học OIS và khẩu độ được mở rộng giúp cải thiện chất lượng ảnh chụp rõ rệt. Cấu hình chip Apple A10 còn rất mạnh mẽ, hỗ trợ tốt hơn khi thiết bị nâng cấp lên iOS 12.

Yếu điểm duy nhất ở iPhone 7, 7 Plus quốc tế là dung lượng pin còn khiêm tốn. Nhưng điều đó không còn quan trọng khi pin sạc dự phòng đang ngày càng phổ biến và gần như là phụ kiện bất ly thân của các tín đồ công nghệ.

Giá trị sử dụng của iPhone 7, 7 Plus là câu trả lời thiết thực nhất dành cho những ai còn phân vân có nên mua máy hay không. Đồng thời, lời cam kết và chính sách bảo hành của cửa hàng bán lẻ cũng góp phần tăng sức mua cho sản phẩm.

Ngoài chính sách bảo hành mặc định, bao test lỗi là đổi, nhiều cửa hàng còn cung cấp thêm gói bảo hành rơi vỡ đến 24 tháng để người dùng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng iPhone cũ.







TIỂU MINH