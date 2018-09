Trước mức niêm yết quá cao, nhiều người dùng công nghệ có xu hướng chọn mua các thế hệ tiền nhiệm, đảm bảo tiêu chí trải nghiệm đẳng cấp, giá bán hợp lý, đơn cử như iPhone 7 Plus và iPhone 8 Plus.



iPhone 7 Plus quốc tế đang có mức giá từ 10,9 triệu đồng, một mức giá dễ sở hữu cho một flagship cũ. Điểm nổi bật dễ nhận thấy nhất giữa iPhone 7 Plus so với các thế hệ iPhone trước là cụm camera kép 12 MP với khả năng xóa phông không thua kém nhiều những chiếc máy DSLR.





Máy có thiết kế kim loại nguyên khối, màn hình IPS LCD 5.5 inch, độ sáng cao, khả năng hiển thị ngoài trời tốt, góc nhìn rộng, khả năng hiển thị màu sắc trung thực. Cung cấp sức mạnh cho iPhone 7 Plus là con chip A10 Fusion với bốn nhân xử lý, đủ sức gánh tất cả tác vụ từ nhẹ đến nặng.

Trong khi đó, iPhone 8 Plus cũ giảm sâu chỉ còn chỉ từ 14,4 triệu đồng gây ấn tượng bởi thiết kế mặt lưng kính sang trọng tích hợp sạc không dây. iPhone 8 Plus vẫn sử dụng tấm nền LCD 5.5 inch, độ phân giải Full HD cho chất lượng hiển thị tốt khi ở ngoài trời, độ sáng cao, màu sắc chuẩn. iPhone 8 Plus chạy chip A11 Bionic, cùng là con chip được trang bị trên cả iPhone X.

Máy được tích hợp hai camera 12 MP ở mặt sau, cảm biến góc rộng kết hợp công nghệ chống rung quang học. Trong môi trường chụp lý tưởng, ánh sáng đầy đủ, ảnh cho ra có độ bão hòa rất tốt, màu sắc chân thật, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh ngày càng cao của người dùng hiện nay.

Khi mua iPhone, bạn sẽ có cơ hội bốc thăm trúng iPhone XS 64GB, bên cạnh đó là chương trình Thu cũ đổi mới giá cao, Trả góp lãi suất 0%... giúp việc sắm iPhone dễ dàng hơn rất nhiều. Ngoài ra, Di Động Việt cũng đang cho đặt cọc trước iPhone XS và XS Max với mức dự kiến từ 31 triệu đồng, cùng với nhiều quà tặng tại đặt trước iPhone XS, XS Max.

TIỂU MINH