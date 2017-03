(PL) - Nếu có tư duy tốt và cần cù, giới công nghệ vẫn có thể xây dựng một Fanpage thu hút cộng đồng mà không phải mất nhiều tiền.

Với một doanh nghiệp lớn thì việc xây dựng một Fanpage trên Facebook khá đơn giản, tất cả chỉ cần đầu tư nhiều tiền. Nói như vậy không có nghĩa là nếu không có tiền thì không thể xây dựng một Fanpage mạnh. Dưới đây là chia sẻ của một số admin đã từng thành công với những Fanpage mà họ tự xây dựng bằng công sức của mình.

Công sức thay cho tiền bạc

Điều đầu tiên chắc chắn là phải tạo một trang Fanpage bằng tài khoản cá nhân của mình. Bạn chỉ cần vào links https://www.facebook.com/pages/create.php để tạo mới một page. Có sáu loại hình để bạn lựa chọn: Local Business or Place, Company, Organization or Institution, Brand or Product, Artist, Band or Public Figure, Entertainment, Cause or Community. Việc lựa chọn này cũng là một trong những bước quan trọng để Facebook phân loại nhằm giúp trang Fanpage của bạn được tìm kiếm dễ dàng và chính xác hơn.

Sau khi có được Fanpage, điều tiếp theo là bạn cần phải thu hút lượng fan cho trang. Dưới đây là một số cách gợi ý vài bước đầu tiên để tăng lượng fan ban đầu của trang:

- Gửi yêu cầu like đến bạn bè với chức năng “invite friends” của Facebook hoặc email với tính năng “invite email contacts”. Đây là cách đơn giản nhất để thông báo cho bạn bè page mới của mình. Nếu có thể hãy nhờ bạn bè giới thiệu giúp.

Một Fanpage “hot” dành cho giới mê nhiếp ảnh.

- Đăng địa chỉ page lên trang thông tin cá nhân để bạn bè biết.

- Nhúng trang Fanpage vào các trang web cá nhân hay blog của bạn bằng cách truy cập vào https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-box-for-pages/.

- Sử dụng tính năng Page Badge để chia sẻ thông tin về Fanpage tại những website và diễn đàn khác tại links https://www.facebook.com/badges/page.php.

- Nhờ sự trợ giúp của bạn bè bằng cách nhờ họ like và share nội dung hay trang tới vài người bạn của họ.

- Liên kết với những trang khác để quảng bá qua lại đôi bên cùng có lợi.

- Thường xuyên tag những người có liên quan đến nội dung trên page.

Một số người tận dụng ngay trang Facebook cá nhân của mình để chuyển sang page. Điều này có lợi là bạn sẽ tận dụng được một lượng fan sẵn có. Tuy nhiên, bạn sẽ không trở lại trang Facebook trước đó được. Do đó tốt nhất hãy tạo mới một tài khoản Facebook và tạo Fanpage trên bằng tài khoản mới đó để bạn quản lý dễ dàng hơn.

Nội dung phải thật phong phú

Tiếp đến là xây dựng nội dung cho trang của bạn, dù là một trang bán hàng, thông tin hay quảng bá sản phẩm… thì việc xây dựng nội dung phù hợp để tạo sự tương tác là điều cực kỳ quan trọng.

Đầu tiên là xác định mục đích tạo Fanpage, có vô số lý do để tạo trang như kiếm tiền, bán hàng, chia sẻ sở thích cá nhân, tìm kiếm người cùng sở thích, quảng bá thương hiệu… Và dù là mục đích gì thì nếu bạn làm tốt, lượng thành viên và sự tương tác lớn thì ngoài mục đích ban đầu, trang Fanpage sẽ là một công cụ mạnh để bạn sinh lời. Có thể thấy nhiều trang chỉ chia sẻ sở thích làm thủ công, bút mực, xe đạp, xe cổ… nhưng khi có được lượng thành viên trung thành và sự tương tác lớn thì bạn có thể quảng cáo.

Một nội dung khác là quan tâm đến hình ảnh và nội dung lẫn sự tương tác của các thành viên trên trang. Hình đại diện và cover phải làm nổi bật được nội dung của trang hay tính cách của chủ nhân. Nội dung trên trang phải độc đáo, một số chủ đề có thể post gồm các nội dung liên quan đến trang của bạn, bài viết phân tích của các chuyên gia trong lĩnh vực nào đó, nội dung phải hữu ích, chèn một số nội dung giải trí nhẹ nhàng. Tránh các cuộc tranh cãi vô bổ và khéo léo ngừng các cuộc tranh cãi đó.

Đặc biệt là Fanpage cần đa dạng thông tin nhưng vẫn tập trung vào nội dung chính được đề ra, bằng cách khuyến khích sự chia sẻ của các thành viên. Nếu có thể hãy có những phần quà nhỏ cho họ khi có các chia sẻ hữu ích. Thường xuyên theo dõi các chỉ số của trang như sự tăng giảm của thành viên, sự tương tác, theo dõi nội dung thành viên quan tâm…

Trên hết, do tài chính hạn chế thì bạn cần dành nhiều thời gian và công sức ngay từ giai đoạn đầu tiên và kiên nhẫn. Chắc chắn bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn các nhãn hàng lớn hay website mạnh nhưng nếu nội dung của bạn đủ hấp dẫn thì không khó để có được một trang Fanpage mạnh.

MI-NGUYỄN

Cần xây dựng nhóm cộng đồng Kinh nghiệm xây dựng cộng đồng là bạn nên bắt nguồn từ một nhóm nhỏ có kinh nghiệm và chuyên môn thật vững. Nhóm cốt lõi này có tác dụng giúp đỡ, hướng dẫn những người khác một cách hiệu quả và thuyết phục. Trong khi đó bạn có thể tập trung hơn vô các vấn đề liên quan về thiết kế page, quản trị bài viết, xây dựng chương trình sinh hoạt, quảng bá phát triển cộng đồng... là những vấn đề quan trọng không kém. Quốc Bảo, Admin Fanpage Paperin Cần thông tin chất lượng Sự đều đặn quan trọng hơn chất lượng nội dung, thực tế nhiều page có chất lượng rất tốt nhưng số lượng bài viết quá ít, không đều đặn dễ khiến khán giả bỏ quên và bị những cộng đồng khác vượt qua nhanh chóng. Ý Nhi, Admin Fanpage Nhiếp ảnh