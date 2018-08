Ngay sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo việc đổi sim 11 số thành 10 số, khách hàng đều hào hứng dù không ít băn khoăn.



Theo đó, mạng Viettel sẽ có đầu số mới là 03x, MobiFone là 07x, Vinaphone là 08x. Đây đều là những đầu số đại phát đại lợi, khiến cho người dùng có phần hào hứng hơn khi thay đổi vì được sở hữu số điện thoại đẹp, không còn bị nhầm lẫn với sim rác, số máy tiếp thị sản phẩm.

Đơn giản, tiện lợi, không mất phí

Anh Tuấn Nam – chủ đại lý mua bán sim trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) cho hay: “Từ trước đến nay sim 11 số vẫn có mức giá dao động thấp hơn so với sim 10 số. Nếu sim 11 số có giá từ 3 triệu đến 10 triệu đồng thì sim 10 số lại có mức từ 15 triệu đến 50 triệu đồng”. Theo đại lý kinh doanh sim thẻ này, thuê bao 11 số trước đây thường được coi là sim cỏ, sim rác, giá rẻ nhưng kể từ khi chuyển sang 10 số kết hợp ngẫu nhiên với đầu số mới theo quy định, nhiều sim sẽ có những dãy số trùng trở thành sim số đẹp. Do quan niệm của nhiều người về sim đẹp sẽ giúp thuận lợi trong làm ăn, may mắn nên những dãy số đẹp của sim 11 số sau khi chuyển đổi đầu số sẽ tạo nên những đợt sóng ngầm mua bán, dự báo sẽ rất sôi động trong thời gian tới đây.

Thêm vào đó, những thuê bao 11 số thường được sử dụng vào việc phát tán tin nhắn rác. Do vậy, tâm lý nhiều người kỳ thị với sim 11 số là điều dễ hiểu. Theo báo cáo của các mạng di động thì tỉ lệ thuê bao 11 số rời mạng nhiều hơn thuê bao 10 số.

Khách hàng khá hào hứng khi chuyển đổi sim 11 số sang 10 số.



MobiFone cho biết quá trình chuyển đổi sim 11 số sang 10 số hoàn toàn đơn giản, tiện lợi và không mất phí. Khách hàng chỉ việc ngồi chờ tin nhắn thông báo đổi số từ nhà mạng. Đặc biệt MobiFone còn sử dụng thêm ứng dụng My MobiFone để khách hàng chuyển danh bạ từ sim cũ sang sim mới chỉ với vài thao tác đơn giản trong vài phút. Điều này khiến khách hàng cảm thấy được chăm sóc chu đáo, tận tình.



Dịch vụ hỗ trợ chu đáo từ nhà mạng

Từ ngày 15-09, các đầu số MobiFone sẽ chuyển đổi như sau: các đầu số 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 sẽ chuyển lần lượt thành 070, 079, 077, 076, 078. Khi tiến hành chuyển đổi, các nhà mạng sẽ quay số song song (duy trì cả số cũ và số mới) từ ngày 15-09 đến 14-11. Cùng với đó, nhà mạng sẽ gửi tin nhắn đến cho khách hàng thông báo số điện thoại mới của mình.

Đại diện MobiFone khẳng định: “Trong lần đổi đầu số này, chúng tôi sẽ tăng cường đội ngũ nhân viên, giao dịch viên để có thể phục vụ người dân một cách thuận tiện nhất. Quy trình chuyển đổi và hình thức đã được lên kế hoạch cụ thể, khách hàng có thể yên tâm mà không phải lo ngại bất cứ vấn đề gì”.

Các chủ thuê bao hào hứng với câu chuyện đổi đầu số, bên cạnh đó cũng hài lòng với dịch vụ hỗ trợ chu đáo từ nhà mạng. Anh Hoàng Văn Thái – chủ doanh nghiệp kinh doanh nội thất tại Đê La Thành (Hà Nội) cho biết: “Tôi gắn bó với MobiFone đã được 5 năm nay, mỗi lần nhà mạng này có các chương trình khuyến mại hay thay đổi thông tin thuê bao, tôi đều yên tâm tham gia”.

Với mục đích tạo niềm tin và uy tín về chất lượng dịch vụ tốt, đại diện MobiFone còn cho biết thêm: “Việc chuyển đổi đầu số này rất thuận lợi, chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm chuyển đổi thành công cho 1.000 thuê bao vào ngày 08-08 vừa qua. Bên cạnh đó, ứng dụng My MobiFone đã được hoàn thiện và sẵn sàng kích hoạt để phục vụ khách hàng trong vấn đề chuyển danh bạ. Thay vì chuyển danh bạ thủ công, khách hàng chỉ mất vài phút để sửa đổi toàn bộ số điện thoại từ 11 số thành 10 số của cả ba nhà mạng”.

NGUYỄN CHÂU