Nhiều mạng game lớn bị hạ gục bởi tấn công-từ chối-dịch vụ (DDoS) ngay đầu năm bởi nhóm hacker DERP - Ảnh: Softpedia

DERP là cái tên mới mẻ trong danh sách các nhóm hacker tung hoành trên không gian mạng, đã ghi dấu ấn đầu năm 2014 với vụ tấn công mạng qua phương thức DDoS (tấn công từ chối dịch vụ), hạ gục hàng loạt dịch vụ trực tuyến, mạng game hàng đầu thế giới.

Danh sách nạn nhân của nhóm DERP trong vụ tấn công mạng gồm mạng game Battle.net của Blizzard, website nhà game Electronic Arts (EA), mạng World of Tanks, League of Legends. Trong ngày 2-1, danh sách nạn nhân có thêm mạng giải trí Sony PSN (PlayStation Network), Sony Online Network (DC Universe Online, Free Realms, Everquest, PlanetSide 2... ).

Nhóm hacker DERP khoe chiến tích qua tài khoản Twitter, nhưng hiện chưa nêu ra lý do cụ thể cho đợt tấn công DDoS nhắm vào các mạng game trực tuyến.

Hacker nhắc nhở Microsoft: "Ngừng theo dõi người dùng"

Ngày 1-1, nhóm hacker Chiến binh điện tử Syria (SEA - Syrian Electronic Army) đã "cảnh cáo" Microsoft "ngừng theo dõi và bán dữ liệu người dùng cho chính phủ" bằng việc tấn công chiếm giữ tài khoản Facebook, Twitter và blog Skype, dịch vụ gọi thoại Internet do Microsoft cung cấp.

Thông điệp"nhắc nhở" Microsoftđược nhóm hacker Chiến binh điện tử Syria đăng tải bằng tài khoản Twitter của Skype - Ảnh: Mashable

Sau khi chiếm tài khoản Twitter chính thức của Microsoft Skype, nhóm SEA đã đăng tải một tin nhắn cập nhật mang thông điệp "nhắc nhở". Tình trạng tương tự xảy ra trên blog và tài khoản Facebook chính thức của Skype.

Hiện thông điệp trên đã được Microsoft gỡ bỏ khỏi tài khoản Twitter, Facebook của Skype. Blog Skype cũng đã hoạt động trở lại bình thường. Skype ra thông báo xác nhận vụ tấn công và cho biết "không có thông tin người dùng nào bị tổn hại".

Lời nhắc nhở của nhóm hacker SEA liên quan đến scandal "theo dõi người dùng" được tiết lộ bởi Edward Snowden trong năm 2013, giữa các công ty công nghệ hàng đầu với các chính phủ.

Khác với DERP, nhóm hacker Chiến binh điện tử Syria (SEA) có bề dày chiến tích lừng lẫy trong năm 2013, danh sách nạn nhân gồm những hãng thông tấn truyền thông lớn trên thế giới như New York Times, The Onion, CBS, Financial Times...