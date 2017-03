(PL)- Chỉ cần một vài thao tác cơ bản người dùng có thể gửi những tập tin với dung lượng cực lớn mà không hệ thống email nào có thể đáp ứng.

Việc gửi những tập tin có dung lượng lớn qua email là điều không khả thi, trong khi việc đem USB đến cho người nhận lại cũng khá rối rắm. Tuy nhiên, với các tiện ích có sẵn, người dùng hoàn toàn có thể chia sẻ tập tin giữa điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính mà không bị giới hạn về dung lượng. Dưới đây là những ứng dụng mà bất cứ ai cũng có thể cài đặt và sử dụng trong những trường hợp cần thiết.

1. Sunshine (http://www.sunshineapp.com/)

Đầu tiên bạn cần cài đặt ứng dụng trên toàn bộ thiết bị, đăng nhập cùng tài khoản và kết nối chung mạng Wi-Fi. Sau đó chạm vào các tập tin cần gửi và nhấn Share ở góc phải. Lựa chọn các phương thức mà chương trình hỗ trợ như Share with sunshine friends (chia sẻ với người dùng cùng Sunshine), Share via links (gửi liên kết qua email hoặc SMS) và Save to my device (lưu lại trên máy).

Nếu muốn truy cập vào các thư mục được chia sẻ bởi người khác, bạn chạm vào biểu tượng máy tính ở trên cùng. Đối với ứng dụng Sunshine trên máy tính, bạn chỉ cần đánh dấu chọn vào ô Set folder sharing để chia sẻ các thư mục trên máy tính với điện thoại. Điểm cộng của ứng dụng này là hỗ trợ đa nền tảng, tốc độ truyền tải nhanh và không giới hạn dung lượng.

2. Send Anywhere (https://send-anywhere.com/)

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn nên tạo một tài khoản miễn phí để có thể quản lý dữ liệu từ xa. Giao diện chính của Send Anywhere khá đơn giản với hai mục Send và Receive để gửi và nhận tập tin. Trong đó, phần My Devices là danh sách các thiết bị mà bạn đã đăng nhập. Chương trình hỗ trợ tất cả định dạng từ hình ảnh, video, tài liệu, danh bạ. Người dùng có hai lựa chọn để chia sẻ dữ liệu là Send directly (gửi trực tiếp, thời gian lưu trữ tối đa là 10 phút) hoặc Upload & Share (lưu trữ tối đa 24 tiếng), khi đó chương trình sẽ gửi cho bạn một mã bảo mật gồm sáu chữ số hoặc QR Code để cung cấp cho người nhận.

Đối với người nhận, sau khi cài đặt bạn cần chạm vào mục Receive, điền sáu chữ số bảo mật tương ứng rồi bắt đầu tải. Khi thử nghiệm chia sẻ một đoạn video có dung lượng 1,3 GB, người nhận chỉ mất khoảng sáu phút để tải hoàn tất. Điểm mạnh của ứng dụng này là nó cho phép bạn quản lý toàn bộ dữ liệu từ xa chỉ với một tài khoản duy nhất, hỗ trợ đa nền tảng bao gồm Android, iOS, OS X, Windows và trình duyệt Chrome.

3. JustBeamIt (http://www.justbeamit.com)

Khác với những ứng dụng trên, JustBeamIt không yêu cầu người dùng phải tạo tài khoản, bởi nó chuyển giao tập tin sẽ được thực hiện trực tiếp giữa máy người gửi và người nhận. Việc bạn cần làm là kéo thả tập tin vào giao diện chính, nhấn Create Link để tạo ra một liên kết chia sẻ hoặc một QR Code. Khi người nhận nhấp vào liên kết này, các tập tin sẽ bắt đầu được tải về trực tiếp trên máy tính của họ.

Điểm cộng của ứng dụng này là nó không giới hạn dung lượng, tốc độ tải rất nhanh nhờ giao thức peer-to-peer nhưng tiếc là chỉ sử dụng được trên nền web, thích hợp với những ai không thích đăng ký tài khoản rườm rà.

4. Infinit (https://infinit.io/)

Đầu tiên bạn chạm vào các tập tin cần gửi rồi nhấn Next, lựa chọn người nhận từ danh bạ hoặc nhập vào một địa chỉ email bất kỳ. Tuy nhiên, nếu bạn muốn gửi sang các thiết bị khác của chính mình thì hãy chọn vào mục Me và việc chuyển dữ liệu sẽ bắt đầu ngay khi người nhận đồng ý.

Hiện tại thì ứng dụng có sẵn cho cả Mac, Windows, iOS và Android, hỗ trợ tính năng resume, cho phép bạn tiếp tục tải tập tin nếu như trước đó gặp sự cố. Lưu ý, nếu thiết bị gửi và nhận cùng một mạng thì tốc độ truyền tải sẽ rất nhanh, đặc biệt Infinit cũng không giới hạn dung lượng tập tin chia sẻ.

Ngoài các ứng dụng kể trên, bạn đọc có thể trải nghiệm thử WeTransfer (chia sẻ trực tiếp giữa nhiều thiết bị, dung lượng hỗ trợ tối đa là 2 GB đối với tài khoản miễn phí), Airdroid (chia sẻ tập tin, quản lý điện thoại trên nền web) hoặc Droid NAS (biến các thiết bị Android thành ổ đĩa trên máy tính, dễ dàng sao chép tập tin qua lại).

MINH HOÀNG