(PL)- Với một chiếc smartphone trên tay, người dùng có thể cài đặt các ứng dụng kiểm soát ăn uống giảm cân hiệu quả, nhất là sau một mùa tết ăn uống phủ phê.

Sau một mùa tết ăn uống “thả ga” nhiều người lâm vào hoàn cảnh bị tăng cân đáng kể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Tuy nhiên, việc giảm cân hay quản lý cân nặng sẽ không quá khó khăn với hàng loạt ứng dụng quản lý về ăn uống. Dưới đây là một số ứng dụng cần thiết cho những ai muốn giảm cân sau mùa tết.

Calorie Counter - MyFitnessPal

Download: http://goo.gl/1ydS9

Ứng dụng sở hữu cơ sở dữ liệu lớn hơn 3 triệu thực phẩm, người dùng có thể tìm được nhanh chóng các món mình cần. Ngoài ra, Calorie Counter (CC) còn tích hợp thêm một máy quét mã vạch khi đi mua sắm, cũng như nhớ các thực phẩm ưa thích của bạn.

Đầu tiên, bạn nhấn Sign Up để tạo một tài khoản mới hoặc đăng nhập bằng Facebook. Bước tiếp theo, bạn cần xác định mục tiêu là Lose weight (giảm cân), Maintain weight (duy trì cân nặng như hiện tại) hoặc Gain weight (tăng cân), nhập vào số kilogam muốn tăng/giảm rồi nhấn Next.

Trong cửa sổ mới hiện ra, ứng dụng sẽ đưa ra các mức độ hoạt động để bạn lựa chọn như Not Very Active (ít hoạt động, ngồi nhiều như lái xe buýt, lập trình viên…), Lightly Active (hoạt động nhẹ như giáo viên, người bán hàng…), Active (hoạt động thể chất nhiều như người đưa thư, tiếp viên hàng không…) và Very Active (làm các công việc nặng như công nhân, khuân vác…).

Sau khi tính toán xong, chương trình sẽ đưa ra lượng calorie cần thiết mỗi ngày cho cơ thể. Lúc này bạn cần phải lên kế hoạch cho các bữa ăn thông qua mục Add to Diary. Bên cạnh các loại thực phẩm thì nó còn đi kèm theo những thông số dinh dưỡng có trong món ăn như Protein, Vitamin A, Calcium… cũng như Cholesterol.

Ứng dụng sẽ tự động tính toán lượng calorie đạt được trong ngày (Food), bị tiêu hao do các hoạt động (Exercise), lượng calorie còn lại (Net) và cuối cùng là số calorie còn thiếu cần phải bổ sung cho đủ chỉ tiêu đề ra (Remaining). Cuối cùng, bạn nhấn vào liên kết Complete this Entry để nhận kết quả từ chương trình.

Tương tự như vậy, bạn có thể tự mình tính toán được chế độ dinh dưỡng cho bản thân bằng cách chuyển sang các ngày tiếp theo để lên lịch món ăn và hoạt động cho những ngày đó.

Sức khỏe - Dinh dưỡng

Download: http://goo.gl/hMbIum

Đây là một ứng dụng khá hữu ích, chuyên cung cấp các thông tin về những vấn đề liên quan đến thực phẩm, chế độ dinh dưỡng và các bài thuốc hay trong dân gian. Những bài viết tư vấn, chăm sóc sức khỏe luôn luôn được cập nhật thường xuyên cho mọi người và mọi lứa tuổi.

Giao diện của ứng dụng được chia ra thành ba mục chính là Thể loại, Mới cập nhật và Xem nhiều. Trong đó, mục Thể Loại bao gồm nhiều chủ đề hay như Thực phẩm kỵ nhau, Chế độ ăn uống, Kiến thức y học, Bệnh thần kinh, Bệnh tim mạch, Sức khỏe trẻ em… Mỗi phần đều chứa rất nhiều bài viết được sưu tầm và tổng hợp từ nhiều nguồn đáng tin cậy.

Khi xem một bài viết bất kỳ, bạn có thể chạm vào biểu tượng kính lúp để tìm kiếm những nội dung cần thiết hoặc chia sẻ với bạn bè. Bên cạnh đó, các chủ đề khác như Bệnh tim mạch, Bệnh hô hấp,… còn đưa ra những chứng bệnh liên quan và hướng dẫn chi tiết cách phòng tránh, lúc lỡ mắc bệnh thì nên thực hiện những gì.

Nếu muốn tìm các bài viết có cùng chủ đề, khi xem xong bạn chỉ việc trượt ngang từ phải qua trái. Thực hiện thêm một lần như vậy nữa để truy cập vào các bài viết được nhiều người dùng quan tâm. Nhìn chung, Sức khỏe - Dinh dưỡng là một ứng dụng thật sự cần thiết nên có trên thiết bị của mỗi người. Nó mang đến một kho kiến thức đồ sộ về chế độ ăn uống, những nguyên nhân gây ra bệnh và cách phòng tránh để mỗi chúng ta ai cũng có thể tự chăm sóc tốt sức khỏe của chính mình.

Calorie Counter by FatSecret

Download: http://goo.gl/ZGaW7

Đây là ứng dụng có giao diện thân thiện và đơn giản hơn, các loại thực phẩm gần như đều có hình ảnh đại diện để người dùng dễ dàng nhận biết. Chương trình như một cuốn nhật ký thực phẩm để lập kế hoạch và theo dõi chế độ ăn uống, tính toán lượng calorie cần thiết. Thêm vào đó, nó còn hỗ trợ tính năng đồng bộ hóa tài khoản để bạn có thể truy cập các thông tin mọi lúc, mọi nơi.

Đối với các thiết bị iOS, người dùng có thể cài đặt phần mềm Strava Run (https://www.strava.com/running-app), HealthWise (http://goo.gl/bgzxv7) và HealthBook. Các ứng dụng này cho phép bạn lập một hồ sơ bệnh án điện tử, trong quá trình theo dõi, hồ sơ của bạn sẽ được cập nhật những thông số liên quan đến sức khỏe như nhịp tim, tỉ lệ hydrat hóa, hay nhiệt độ cơ thể…

MINH HOÀNG