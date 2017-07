Mới đây Google đã bổ sung thêm tính năng Tap to Translate cho phép người dùng dịch nhanh các từ, cụm từ hoặc đoạn văn bản bên trong một ứng dụng bất kỳ. Đầu tiên bạn hãy tải Google Translate tại địa chỉ https://goo.gl/45D0D (Android) hoặc https://goo.gl/CRrXA (iOS). Khi hoàn tất, bạn hãy mở Google Translate, chạm vào biểu tượng menu ở góc trên bên trái và chọn Settings > Tap to Translate > Enable Tap to Translate. Tại mục Preferred languages, bạn cần lựa chọn ngôn ngữ đang sử dụng và ngôn ngữ cần dịch.



Kể từ bây giờ, mỗi khi sao chép một đoạn văn bản bất kỳ, ngay lập tức ở góc phải sẽ xuất hiện pop-up nhỏ, người dùng chỉ cần chạm vào đó để xem kết quả, dễ dàng thay đổi lại ngôn ngữ hoặc nhờ ứng dụng đọc giùm (nếu muốn). Đặc biệt, đối với một số ngôn ngữ phổ biến như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha…, người dùng chỉ cần đưa camera điện thoại hướng vào văn bản, tự động bản dịch sẽ hiển thị trực tiếp ngay trên màn hình.

Nếu muốn dịch một trang web tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc ngược lại, bạn chỉ cần truy cập vào địa chỉ https://translate.google.com/, sau đó dán liên kết trang vào khung trống. Tương tự, người dùng cũng có thể dịch một tài liệu khó hiểu bằng cách nhấn vào tùy chọn Translate a document ở ngay bên dưới và làm theo các bước hướng dẫn. Để mang tính năng Tap to Translate lên máy tính, bạn hãy cài đặt tiện ích Google Translate cho trình duyệt tại https://goo.gl/GkRIy (tương thích Chrome, Cốc Cốc, Opera…). Khi hoàn tất, bạn chỉ cần bôi đen từ hoặc đoạn văn bản cần dịch, ngay lập tức kết quả sẽ hiển thị trên màn hình.

MINH HOÀNG