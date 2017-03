Để thưởng thức chức năng smart TV người dùng có thể chọn nhiều giải pháp khác nhau như mua smart TV, mua USB biến TV thông thường kết nối các dịch vụ Internet. Thế nhưng dịch vụ nào phù hợp và tiết kiệm với nhu cầu giải trí của người dùng vẫn còn khá nhiều tranh luận.

Nhiều lựa chọn

Những thiết bị giúp biến TV thường thành smart TV khá được hữu dụng cho việc lên đời TV. Tại Việt Nam, việc tìm một thiết bị có tính năng như trên hoàn toàn dễ dàng với “thượng vàng hạ cám” những công cụ chuyển đổi. Thậm chí là các hãng sản xuất smart TV cũng chen chân như Sony, Samsung... với các thiết bị USB chuyển đổi riêng của hãng.

Mới đây, thị trường có thêm Google với Chromecast - một thiết bị nhỏ gọn như USB trong việc mang các nội dung thông qua kết nối Internet trình chiếu lên chiếc TV thông thường. Thông qua kết nối HDMI, Chromecast cung cấp nhiều hơn cho việc streaming nội dung video để người dùng có thể xem nhiều chương trình hơn cho chiếc TV của mình. Cùng với Google, trước đó ông trùm táo khuyết cũng đã ra mắt Apple TV để người dùng thư giãn sống động hơn trên những chiếc TV thông thường.





Những chiếc Apple TV ngoài giá mắc vẫn chưa được tích hợp cho người dùng trong nước.

Khác kết nối với USB, một loại hình dịch vụ nội dung khác trên TV đó là Setup Box trong việc kết nối Internet và TV với những nội dung phong phú. Hình thức truyền hình Internet có trên đường truyền ADSL ngày càng mở rộng, hiện nay các nhà cung cấp dịch vụ ở Việt Nam đều tham gia dịch vụ này. Đây cũng là một giải pháp biến TV thường thành thông minh thông qua cước thuê bao.

Loại nào hợp túi tiền

Mặc dù có khá nhiều lựa chọn, thế nhưng theo giới công nghệ, việc chọn một chiếc USB chưa chắc là hợp lý. Đơn cử với các dòng USB cao cấp thì giá mà người dùng phải trả không hề rẻ. Trong khi đó các dòng rẻ hơn thì chất lượng không đảm bảo.

Anh Hoàng Văn Hùng, một thành viên quản trị trong diễn dàn về giải trí HD, cho biết: “Tại thị trường nước ngoài hay Việt Nam, các dịch vụ nội dung streaming đều có phí, người dùng khi muốn tận dụng Chromecast hay Apple TV hoặc thiết bị chuyển khi xem nội dung sẽ phải trả phí nhiều lần như cước mua thiết bị, cước mua nội dung, cước đường truyền…”.

Tìm hiểu thông tin trên Apple TV, hãng cũng khuyến cáo khi sử dụng Apple TV, người dùng sẽ phải trả cước dữ liệu nội dung và nhiều dịch vụ sẽ không thịnh hành tại nước sở tại về điều khoản và điều lệ cung cấp. Trong khi đó với Chromecast, tại Việt Nam thiết bị này vẫn chưa được cung cấp chính thức. Thông qua hình thức xách tay, Chromecast chỉ là một thiết bị dùng để phát nội dung từ máy tính lên chiếc TV thông thường.

Riêng với việc phối hợp giữa TV và USB, nếu một chiếc USB giá phổ thông của thiết bị nằm ở mức từ 3 triệu đồng trở lên thì đây vẫn là một mức giá quá mắc so với đầu tư cho smart TV. Nếu so về giá, một TV thông thường cùng với thiết bị chuyển đổi cũng tương đương với một smart TV phổ thông (hiện Sony và LG đều có những dòng smart TV nằm ở mức trên dưới 7 triệu đồng). So về tính năng, smart TV còn kèm theo kho ứng dụng thuần Việt và các ứng dụng streaming, VoIP được hãng hỗ trợ miễn phí, hơn hẳn việc nâng cấp lên đời TV thông thường.

Theo giới công nghệ, hiện nay việc mua một chiếc smart TV giá rẻ hay chọn giải pháp kết nối các dịch vụ Internet với các Setup Box cho những chiếc LCD đời cũ là phù hợp nhất. “Dù là smart TV hay USB biến TV thành thông minh đều phải kết nối thông qua Internet. Thế nên nếu chọn một dịch vụ có kết nối sẵn Internet từ các nhà cung cấp như Setup Box với các chương trình sẵn là khá phù hợp cho nhiều người tiêu dùng” - một dân chơi HD cho biết.

MINH ĐỊNH



Chọn lựa giá rẻ Theo giới công nghệ, “smart hóa” nội dung trên truyền hình, dù bằng việc mua smart TV hay dùng thiết bị chuyển đổi, người dùng vẫn phải trả cước Internet ở mức 200.000 đồng/tháng. Trong khi đó nếu sử dụng các dịch vụ Internet TV thì mức cước chỉ 60.000-120.000 đồng/tháng bao gồm cả truyền hình và kho nội dung theo yêu cầu.