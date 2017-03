Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 25/4, đại diện các cơ quan báo chí đặt câu hỏi về trách nhiệm doanh nghiệp trong việc cáp quang AAG trên biển bị đứt ảnh hưởng đến người tiêu dùng Internet và tại sao không thấy doanh nghiệp nào xin lỗi người tiêu dùng.

Trước hết, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông (TTTT) Nguyễn Bắc Son khẳng định, mạng Internet xuất hiện và phát triển tại Việt Nam từ năm 1997 đến nay đã đem lại nhiều lợi ích và trở thành lĩnh vực thiết yếu của người dân cũng như doanh nghiệp.

Điều này đặt ra thách thức lớn cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này. Hiện nay, Việt Nam chưa có điều kiện để xây dựng đường truyền độc lập mà phải dùng chung cáp AAG cùng một số nước.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son

Thời gian qua có nhiều tác nhân ảnh hưởng đến chất lượng đường truyền này. Do nhiều hoạt động khác nhau trên biển của con người, đôi khi tàu thuyền chạy qua và quệt vào. "Cũng không loại trừ trường hợp bị phá hoại", Bộ trưởng Son nói.

Do vậy, việc bảo đảm an toàn an ninh cáp mạng rất quan trọng. Khi các sự cố xảy ra, khó khắc phục ngay được mà có khi kéo dài hàng tuần.

Bộ TTTT đã chỉ đạo các tập đoàn tăng cường việc bảo đảm an toàn đường truyền. Phải xây dựng thêm những tuyến cáp mới. Hiện VNPT đang xây dựng thêm 2 tuyến cáp quang nữa trong đất liền sang Trung Quốc.

Hiện nay, lưu lượng dùng cáp quang biển rất lớn nên khi bị đứt, ảnh hưởng rất lớn đến người dùng. Vì vậy phải xây dựng thêm tuyến cáp đất liền để đề phòng sự cố. Không những vậy mà còn để đáp ứng nhu cầu người dùng mạng tại Việt Nam hiện nay đã lên hơn 30 triệu người.

Viettel cũng đang xây dựng tuyến cáp quang trên biển. Như vậy, tới đây, Việt Nam sẽ có thêm nhiều tuyến cáp phục vụ người tiêu dùng Internet và đảm bảo kết nối, không sợ sự cố xảy ra.

"Chúng tôi cũng nhận thấy, trong việc cung cấp nhu cầu thiết yếu, người cung cấp phải có trách nhiệm thông báo, cáo lỗi với người tiêu dùng. Đây cũng là văn hóa ứng xử trong kinh doanh." - Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói.

Trước đó, vào lúc 5h45 ngày 23/4/2015, tuyến cáp quang biển AAG lại bị đứt và gây sự cố sụt nguồn. Đây là lần thứ 2 trong năm 2015 tuyến cáp AAG bị đứt. Trước đó, vào lúc 8 giờ 5 phút ngày 5/1/2015 trên hệ thống cáp quang biển quốc tế AAG đã xảy ra sự cố bất khả kháng gây sụt giảm dung lượng hơn 110G hướng đi Hồng Kông, 30G hướng đi Mỹ và một số kênh 2.5G hướng đi Singapore, Nhật Bản của VNPT.

Trong năm 2014, tuyến cáp quang biển AAG liên tục đứt khiến Internet đi quốc tế tại Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng và cũng đã lọt vào Top 10 sự kiện ICT của năm 2014. Cụ thể từ 2/3 đến 9/3/2014, người dùng Internet ở Việt Nam bị ảnh hưởng khi kết nối đi quốc tế vì tuyến cáp quang biển AAG tiến hành bảo dưỡng.

Ngày 5/7/2014, tuyến cáp quang biển này lại bị sự cố tại vị trí cách bờ biển Vũng Tàu 18 km gây gián đoạn việc cung cấp dịch vụ của các nhà khai thác viễn thông trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Không dừng lại ở đó, ngày 15/9/2014 trên hệ thống cáp quang biển quốc tế AAG từ Việt Nam, hướng chủ yếu đi Hồng Kông, Mỹ, đoạn thuộc vùng biển gần Hồng Kông lại bị đứt khiến Inernet của Việt Nam kết nối đi quốc tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng.