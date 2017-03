(PLO)- Chỉ một tháng sau khi ra mắt tại New York, cuối cùng Yahoo cũng chính thức tung ra phiên bản Livetext dành cho thị trường Việt Nam - một ứng dụng nhắn tin khá mới mẻ trên Android và iOS.

Yahoo Livetext được kỳ vọng sẽ mang lại một trải nghiệm giao tiếp, liên lạc hoàn toàn mới mẻ cho cộng đồng người Việt. Sau khi cài đặt hoàn tất, chương trình sẽ hiển thị một số hướng dẫn cơ bản để bạn có thể làm quen nhanh hơn. Có hai cách để đăng nhập, một là sử dụng số điện thoại di động, hai là nhấp vào liên kết nhỏ ở bên dưới để đăng nhập bằng email Yahoo, sau đó nhập vào mã xác nhận mà chương trình gửi về để hoàn tất.

Nếu là lần đầu tiên sử dụng, bạn cần phải tạo một ID (định danh) để người khác có thể tìm kiếm và kết bạn. Mặc định danh sách bạn bè sẽ trống trơn, do đó người dùng có thể thêm bạn bằng cách nhập ID của họ vào khung search bên trên hoặc tìm trong danh bạ. Khi có cuộc trò chuyện mới, Livetext sẽ hiển thị tên người đó trong một khung lớn kèm theo chữ Trực tiếp, việc bạn cần làm là nhấp vào đó để trả lời.

Lúc này camera trên thiết bị sẽ tự động kích hoạt và hiển thị hình ảnh qua lại như khi chúng ta đang gọi video call. Tuy nhiên, Livetext không hỗ trợ âm thanh, điều này khá hữu ích khi bạn trò chuyện ở những nơi công cộng. Người dùng chỉ có thể gửi tin nhắn, các biểu tượng cảm xúc và xem hình ảnh của nhau thông qua camera trước và sau.

Thêm vào đó, Livetext cũng được trang bị tính năng tự hủy tin nhắn tương tự như Snapchat, nghĩa là toàn bộ nội dung trò chuyện, lịch sử chat sẽ được tự động xóa bỏ khi người dùng kết thúc câu chuyện. Mỗi khi có tin nhắn mới, ứng dụng cũng sẽ hiển thị các thông báo để bạn có thể nhận biết.

Để thay đổi một số thiết lập của chương trình, bạn hãy chạm vào khung tìm kiếm bạn bè và trượt xuống. Tại đây, người dùng có thể thay đổi lại ảnh đại diện, xem các yêu cầu kết bạn hay sửa đổi danh sách bạn bè. Ngoài ra, nếu không muốn người khác tìm thấy, bạn hãy chạm vào biểu tượng bánh xe răng cưa ở góc phải và vô hiệu hóa tùy chọn Allow friends to find me.

MINH HOÀNG