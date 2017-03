Chiếc iPhone trở thành "cục gạch" nếu người dùng quên tài khoản iCloud.

iCloud được biết đến là dịch vụ lưu trữ điện toán đám mây của Apple. Với phiên bản hệ điều hành iOS 7 ra mắt từ tháng 6/2013, chức năng bảo mật cao Activation Lock cũng được Apple tích hợp, đòi hỏi iPhone, iPad phải có tài khoản iCloud để kích hoạt khi xoá dữ liệu, tắt Find My iPhone hay cài đặt lại máy (restore)… Trong trường hợp bị kẻ gian lấy mất máy, nếu không biết tài khoản iCloud, đối tượng cũng khó có thể đăng nhập.

Tuy nhiên, cũng vì tính năng bảo mật cao này, chính người dùng nếu quên hoặc không có tài khoản iCloud (do mua lại máy cũ từ người khác), thì chiếc iPhone, iPad của họ cũng sẽ nhanh chóng trở thành “cục gạch”.

Theo thông tin tìm hiểu trong giới "bẻ khoá" cho smartphone tại Hà Nội, từ khi hệ điều hành iOS 7 ra đời, tình trạng người dùng gặp sự cố với iCloud như quên mật khẩu iCloud, không biết tài khoản iCloud do mua lại máy cũ từ người khác… như trên không phải là ít.

Chính vì thế, loại dịch vụ “giải cứu” iPhone, iPad bị khoá iCloud trên iOS 7 (tác động bằng phần mềm và phần cứng) vì thế cũng đã nhanh chóng xuất hiện. Tuy giá dịch vụ lên tới vài triệu đồng tuỳ theo loại thiết bị, thế nhưng hầu hết đều không cho kết quả thành công như mong muốn. Thiết bị dễ bị treo máy, mất sóng…, hoặc thậm chí khi restore vẫn yêu cầu nhập đúng tài khoản iCloud như trước nếu muốn sử dụng.

Giữa lúc giới “bẻ khoá” smartphone, tablet chưa có giải pháp nào khả thi hơn thì khá bất ngờ, trong tháng 8/2014, một số nguồn tin cho hay tại Hà Nội đã có địa chỉ xử lý thành công iCloud trên iOS 7.

Qua xác minh, nơi nhận xử lý iCloud trên iOS 7 được một số người dùng iPhone, iPad đang nhắc đến có địa chỉ tại 540 Trương Định, Hà Nội. Đại diện trung tâm này xác nhận họ có thể mở khóa thành công các loại iPhone 5S, 5, 5C, 4S hay iPad Air, iPad mini, iPad 2,3,4… bằng phương pháp có tên gọi Remove iCloud Premium litmit (Server Apple).

Anh Nguyễn Công Thành, Phụ trách kỹ thuật cho hay dịch vụ này được chính thức cung cấp từ cuối tháng 7/2014, đồng thời đưa ra cam kết: Không giống như một số phương pháp tác động vào phần cứng, tháo máy thay cặp baseband đổi iMei, hoặc Bypass tạm thời, thoát ảo..., phương pháp mới cho phép sau khi Active bình thường không hỏi lại tài khoản cũ, máy sẽ hoạt động với đầy đủ các chức năng của nhà sản xuất (như 3G, 4G-LTE, Wi-Fi…).

"Bẻ khoá" iCloud iOS 7 tại 540 Trương Định.

Ngoài ra, người dùng có thể cài đặt được tài khoản mới, Restore (khôi phục), Reset (đặt lại) hay Erase All Content and Settings (xóa tất cả nội dung và cài đặt)... mà không lo bị khóa lại bởi tài khoản cũ như các phương pháp xuất hiện trước đây.

“Về bản chất, đây là dịch vụ chuyển iCloud từ On sang Off, không phải dịch vụ mua code quốc tế nên sau khi xử lý xong, check iMei server OFF là hoàn thành...”, anh Thành cho hay, đồng thời nhấn mạnh máy phiên bản lock sau khi remove iCloud vẫn là máy phiên bản lock.

Sau khi xử lý, máy hoạt động bình thường.

Về chi phí, số tiền cho mỗi lần mở khoá iCloud thành công, sử dụng ổn định với mạng VinaPhone, MobiFone, Viettel… hiện đang ở mức rất cao, từ 2,5 - 4 triệu đồng, tùy thuộc vào model, trình trạng khóa iCloud.

Qua trao đổi với ICTnews, đại diện trung tâm này cũng cho biết hiện đều có thể xử lý thành công tất cả các trường hợp như iCloud Clean (Chỉ đòi tài khoản iCloud và mật khẩu), iCloud Blacklist, lost (Báo mất trên hệ thông Apple), Ease (xóa toàn bộ nội dung trên hệ thống), tuy nhiên họ chỉ nhận làm dịch vụ cho iPhone, iPad bị quên mật khẩu iCloud hoặc máy mua lại không nhớ tài khoản iCloud khi đang ở trạng thái kích hoạt, bắt active ở màn hình ngoài và từ chối làm dịch vụ đối với những thiết bị đã bị báo mất từ chủ tài khoản, kích hoạt báo mất trên hệ thống Apple, máy có tranh chấp sở hữu…