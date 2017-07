(PL)- Dạo gần đây, có khá nhiều người dùng than phiền về tình trạng Facebook thường xuyên bị treo trong khi các thẻ (tab) khác trên trình duyệt vẫn hoạt động bình thường.





Để khắc phục tình trạng này trên trình duyệt Chrome, bạn chỉ cần gõ dòng lệnh chrome://settings vào thanh địa chỉ của trình duyệt và nhấn Enter, bấm vào biểu tượng menu ở góc trên bên trái và chọn Advanced > System, sau đó vô hiệu hóa tùy chọn Use hardware acceleration when available (sử dụng phần cứng để tăng tốc) và khởi động lại trình duyệt.

TRỊNH NGUYỄN