1) Vô hiệu hóa Voice Dial và Siri từ màn hình khóa

Trên màn hình khóa, khi giữ phím Home khoảng vài giây, bạn sẽ xuất hiện tính năng Voice Dial cho phép người sử dụng dùng lời nói thực hiện các thao tác như gọi điện thoại, mở nhạc cùng rất nhiều tính năng khác trên thiết bị. Nếu Siri trên thiết bị được kích hoạt, nó sẽ tự động thay thế tính năng Voice Dial này. Vì vậy, bạn nên vô hiệu hóa cả hai tính năng này đi.

Đầu tiên, người dùng truy cập vào Settings > Touch ID and Passcode, nhập mật khẩu của thiết bị và nhấn Done, xong tắt tùy chọn Voice Dial, ở phần Allow access when lock, bạn hãy tắt luôn Siri. Ngoài ra, người dùng có thể tắt luôn cả Passbookđể đảm bảo rằng không ai có thể truy cập được các dữ liệu nhạy cảm khi chưa mở khóa thiết bị.

2) Chặn Control Center xuất hiện ở màn hình Lock screen

Nếu iPhone có thể truy cập Control Center từ màn hình khóa, kẻ trộm có thể dễ dàng đưa thiết bị vào chế độ máy bay và ngăn cản chủ nhân thật sự của máy xóa dữ liệu từ xa. Do đó bạn nên tắt tính năng này để dữ liệu được an toàn hơn bằng cách vào Settings > Control Center và vô hiệu hóa tùy chọn Access on Lock Screen.

3) Không cho hiển thị nội dung tin nhắn trên màn hình khóa

Mặc định, khi nhận tin nhắn thì trên màn hình khóa của thiết bị cũng sẽ hiển thị số điện thoại và cả phần nội dung tin nhắn bên trong. Nếu để người khác đọc được thì thật không hay, do đó bạn nên tắt tính năng xem trước này bằng cách vào Settings > Notifications. Ở phần Include bạn chọn Messages, sau đó vô hiệu hóa tùy chọn Show Preview ở mục Message options.

Điều này cũng xảy ra tương tự trên các ứng dụng nhắn tin tức thời như Viber, Zalo, Line, WhatsApp,… nhưng chúng lại không cho phép bạn tắt tính năng xem trước như Messages. Do đó bạn cần tắt thông báo có tin nhắn mới ở màn hình khóa đi bằng cách vào Settings > Notifications, chọn ứng dụng trong danh sách Include và vô hiệu hóa mục Show on Lock screen.

LINH NHI