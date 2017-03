Cổng thông tin bảo vệ khách hàng của Viettel



Dịch vụ bảo vệ khách hàng do Viettel cung cấp bao gồm các tính năng: Quét phần mềm độc hại, cảnh báo mất an toàn thiết bị, duyệt web an toàn, chia sẻ kinh nghiệm, chống trộm, khóa ứng dụng, sao lưu danh bạ. Dịch vụ được cung cấp dưới hình thức ứng dụng cài đặt trên thiết bị di động (khách hàng có thể tải miễn phí qua wapsite http://phonesafe.viettel.vn). Với Phonesafe, người dùng được chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời được cảnh báo các nguy cơ mất an toàn thiết bị qua việc chỉ ra các ứng dụng có thể lấy thông tin, dữ liệu cá nhân như thông tin cuộc gọi, tin nhắn, danh bạ,... Dịch vụ chỉ cung cấp riêng cho khách hàng là thuê bao Viettel.

Chia sẻ về dịch vụ, ông Đỗ Minh Phương – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel cho biết: “Bảo vệ khách hàng trước những rủi ro về thông tin cá nhân trên điện thoại di động là trách nhiệm đồng thời thể hiện sự quan tâm của Viettel đối với quyền lợi của khách hàng. Đây cũng là một hình thức chăm sóc khách hàng đặc biệt của Viettel với mong muốn cung cấp cho khách hàng công cụ hiệu quả để sử dụng thiết bị di động an toàn”.

Báo cáo về mối đe dọa bảo mật của Trend Micro năm 2013 chỉ ra rằng Việt Nam là quốc gia đứng thứ 3 trong việc tải về các phần mềm độc hại trên ứng dụng Android. Và là quốc gia đứng thứ 2 về mức độ rủi ro gặp phải về thông tin riêng tư trên thiết điện thoại di động. Trong khi đó, hầu hết người sử dụng SmartPhone chưa có nhận thức đúng về vấn đề an ninh cho điện thoại của mình.