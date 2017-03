Hôm nay Kỷ Nguyên Số sẽ hướng dẫn bạn một số cách để xóa sạch dữ liệu cá nhân trên điện thoại, cũng như làm tăng giá trị cho chiếc iPhone cần bán.

1) Mở khóa iPhone

iPhone quốc tế là phiên bản cho phép người dùng có thể sử dụng được ở bất cứ đâu, với các nhà mạng bất kì. Vì vậy, nếu chiếc iPhone sắp sửa bán là bản Lock (bị khóa bởi một nhà mạng cụ thể) thì bạn hãy cố gắng tìm hiểu xem nó có đủ điều kiện để Unlock hay không. Một số hãng sẽ thực hiện việc này miễn phí nếu người dùng đưa ra được bản hợp đồng với nhà mạng, ngược lại nếu chi phí mở khóa không cao, thì người dùng hãy thực hiện điều đó để tăng giá trị cho chiếc iPhone.

2) Sao lưu toàn bộ dữ liệu

Trước khi bán hay làm bất cứ điều gì khác với iPhone, hãy chắc chắn rằng bạn đã sao lưu lại dữ liệu. Việc này sẽ giúp cho các thông tin cá nhân của bạn luôn được an toàn, đồng thời dễ dàng khôi phục lại trên các thiết bị mới. Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng iPhone đã được kết nối Wi-Fi, thêm vào đó, nếu pin của thiết bị còn thấp thì người dùng nên cắm sạc luôn. Sau đó, bạn hãy truy cập vào phần Settings > iCloud > Backup > Back Up Now.

Nếu bạn thích sử dụng iTunes thì hãy kết nối iPhone vào máy tính Mac hoặc Windows, khởi chạy iTunes, nhấp vào biểu tượng iPhone trên thanh menu khi nó xuất hiện, sau đó chọn Back Up Now (nếu muốn bảo mật hơn, người dùng có thể chọn Encrypt Backup và thêm mật khẩu).

3) Xóa sạch dữ liệu cá nhân

Khi đã tạo bản sao lưu thành công, người dùng hãy nghĩ tới việc xóa sạch toàn bộ các dữ liệu cá nhân trên thiết bị như hình ảnh, tin nhắn, các tập tin,… để tránh rơi vào tay người khác bằng cách truy cập vào Settings > General > Reset > Erase All Content and Settings.

Tiếp tục chạm vào tùy chọn Erase iPhone > Erase iPhone để xác nhận một lần nữa. Điền vào Passcode của bạn, sau đó nhập mật khẩu Apple ID để tắt Activate Lock và xóa bỏ tên thiết bị khỏi Find my iPhone.

4) Hãy lau sạch sẽ thiết bị

Ngoài việc hiệu suất thiết còn tốt thì người dùng cũng nên lau sạch sẽ phần vỏ bên ngoài để làm tăng giá trị. Việc này thường chỉ mất của bạn một vài phút với chiếc khăn bông sợi mềm, bởi nó sẽ giúp các bức ảnh chụp sản phẩm trông đẹp hơn. Nếu sản phẩm bị trầy xước chỗ nào thì bạn hãy nói rõ để người mua biết trước, trung thực trong buôn bán là điều nên làm.

Xem thêm: Lau chùi smartphone đúng cách - Thông thường thì đa số chúng ta đều lấy ngay chiếc áo đang mặc hoặc sử dụng bàn tay để lau sơ qua màn hình smartphone, tuy nhiên việc này không hề hợp vệ sinh và rất hại màn hình.

5) Gói gọn các dây cáp và bộ sạc đi kèm

Nếu chuẩn bị bán chiếc iPhone, bạn hãy cố gắng gói gọn sợi dây cáp và cục sạc đi kèm, đồng thời nếu còn hộp đựng ban đầu là một lợi thế so với những người bán hàng khác.

MINH HOÀNG - Theo iMore