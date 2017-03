(PL)- Cuối năm được xem là thời điểm mua sắm của giới mê công nghệ, theo một số điểm kinh doanh thì các dòng sản phẩm vốn là siêu phẩm đã hết thời đang trở thành hàng “hot”.

Mặc dù gọi hết thời, thế nhưng những dòng smartphone này vẫn mạnh hơn nhiều dòng điện thoại hạng trung trong khi đó giá bán khá mềm.

Siêu phẩm hết thời iPhone 4S chỉ còn giá khoảng trên dưới 4 triệu đồng trên thị trường.

HTC One X được đánh giá là chiếc smartphone đình đám nhất nửa đầu năm 2012. Vào thời điểm mới ra mắt tại Việt Nam, máy được bán khoảng 16,5 triệu đồng với thiết kế nguyên khối, màn hình tốt và camera chất lượng cao. Sau nhiều lần hạ giá thì vào thời điểm hiện tại, model này đang được bán với giá khoảng 3,4 triệu đồng, chủ yếu là hàng xách tay và đã qua sử dụng nhưng còn mới. Cùng với HTC One X thì Galaxy S3 được xem như là một trong những siêu phẩm Android 4.0.4 mạnh mẽ vào lúc bấy giờ. Mặc dù không còn nằm trong danh sách mua sắm của nhiều người nhưng sản phẩm vẫn được tìm kiếm khá nhiều. Hiện tại thì đa số cửa hàng lớn đã không còn kinh doanh Galaxy S3 chính hãng nhưng người dùng vẫn có thể tìm mua sản phẩm xách tay chỉ với giá 3,6 triệu đồng so với 14 triệu đồng lúc mới vừa ra mắt. Hay một dòng khá nổi tiếng khác là Galaxy Note 2 giá bán chỉ còn hơn 4 triệu đồng.

Hiện tại hầu hết mọi người đã lựa chọn smartphone có màn hình lớn hơn, trong khi iPhone 4S chỉ có màn hình 3.5 inch. Mặc dù vậy iPhone 4S vẫn được rất nhiều người thích dùng bởi thiết kế đẹp, đây được xem là phiên bản iPhone thành công nhất của Apple. Người dùng có thể tìm mua sản phẩm đã qua sử dụng nhưng còn mới 99% thì chỉ tầm khoảng 4 triệu đồng.

