Đầu tiên, bạn hãy tải về ứng dụng FotoRus tại địa chỉ https://goo.gl/4fwkM (Android) hoặc https://goo.gl/tIrqPW (iOS).

Giao diện của chương trình khá đơn giản, tuy nhiên bạn chỉ cần quan tâm đến mục Sticker. Lựa chọn hình ảnh có sẵn trong máy hoặc chụp mới rồi nhấn Sticker một lần nữa.



Lựa chọn hình ảnh cần sử dụng. Ảnh: MH

Lúc này, bạn hãy kéo xuống bên dưới và tìm đến mục Descendants of the Sun (Hậu duệ của mặt trời), chọn vào các biểu tượng cần sử dụng. Người dùng có thể canh chỉnh vị trí, phóng to, xoay lật cho đến khi vừa ý, sau đó chạm vào dấu cộng một lần nữa để thêm các biểu tượng mới.



Thêm vào các biểu tượng trong phim cho đến khi vừa ý. Ảnh: MH

Cuối cùng, bạn nhấn dấu check để lưu lại. Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn đã có thể hóa thân thành Đại úy Yoo Shi Jin đang nổi đình đám hiện nay.





MINH HOÀNG