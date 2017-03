Đầu tiên, bạn hãy chạm vào biểu tượng menu và truy cập vào Settings. Trong phần Manage my locations, người dùng chỉ cần chạm vào biểu tượng dấu +, sau đó thêm vào các địa điểm cần theo dõi thời tiết (sử dụng tiếng Việt không dấu).

Trong mỗi kết quả trả về, bạn có thể vuốt từ dưới lên để xem vị trí của nó trên bản đồ, độ ẩm (Humidity) cũng như dự đoán thời tiết mỗi giờ trên ba khía cạnh là Temperature (nhiệt độ thực tế), Real feel (nhiệt độ thực sự) và Precipitation (lượng hơi nước trong bầu khí quyển). Mặc định, AccuWeather chỉ dự đoán tình hình thời tiết trong 3 ngày liên tiếp, tuy nhiên bạn có thể thay đổi thành 15 ngày thông qua mục Daily forecast.



Xem nhiệt độ tại nhiều khu vực, thành phố trên thế giới. Ảnh: MH

Đầu tiên, bạn hãy vào mục Settings để lựa chọn đơn vị nhiệt độ là độ C hoặc độ F, chất lượng camera là Low (độ phân giải thấp) hay HD (chất lượng cao), tùy chỉnh đèn Flash (Off: tắt, Auto: tự động hay On: bật). Ở phần Image extras, bạn có thể hiện/ẩn một số đoạn văn bản nhỏ do InstaWeather đưa vào ảnh như Logo overlay, Timestamp, Custom hashtag.



Thiết lập một số thông tin trước khi sử dụng. Ảnh: MH

Mặc định, thiết bị sẽ sử dụng camera sau để chụp ảnh nhưng bạn có thể nhấn nút Gallery để chọn ảnh có sẵn trên thư viện, hoặc chuyển thiết bị về camera trước. Lựa chọn chủ đề và hiệu ứng mà ứng dụng cung cấp như Originals, Hello Summer, Animated weather, Spring, Weather wars… Khi đã hoàn tất, bạn có thể lưu hình vào Camera roll hoặc chỉnh sửa thêm bằng các ứng dụng của bên thứ ba, cuối cùng là chia sẻ nó cho bạn bè hoặc đăng tải lên Facebook.

MINH HOÀNG