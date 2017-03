G iao diện Ringtones rất đơn giản với 4 thẻ chính là Design (tự tạo nhạc chuông), Record (thu âm nhạc chuông), Sounds (nhạc chuông trực tuyến), và My tones (quản lý kho nhạc chuông).

Tải Ringtones tại: https://goo.gl/EIiILH

Để tạo nhạc chuông từ bản nhạc yêu thích, trên thẻ Design bạn nhấn vào biểu tượng nốt nhạc, chọn nhạc ở giao diện Select music. Lưu ý với phiên bản miễn phí, bạn chỉ có thể tạo nhạc chuông có độ dài 10 giây (bản Pro 40 giây), xong kéo khung thời gian đặt trên đoạn nhạc muốn làm nhạc chuông. Ringtones cũng hỗ trợ chỉnh sửa âm thanh nhạc chuông bằng cách nhấn vào biểu tượng cây đũa.





Ứng dụng hỗ trợ một số hiệu ứng như fade in (âm thanh nhỏ dần), fade out (âm thanh to dần), tốc độ và hiệu ứng biến dạng âm thanh rất vui nhộn ở phần Preset. Cuối cùng bạn nhấn vào dấu check màu xanh để xác nhận.





Ngoài ra, bạn có thể tạo bản nhạc chuông theo phong cách riêng bằng cách thu âm giọng nói. Trên thẻ Record, bạn nhấn biểu tượng micro để bắt đầu. Tương tự như tính năng Design phía trên, bạn có thể điều chỉnh hiệu ứng âm thanh dễ dàng.

Điểm đặc biệt nhất của ứng dụng là kho nhạc chuông phong phú được chia làm nhiều chủ đề để bạn chọn lựa chọn như Fresh Pack 2015, halloween, all time hottest (được yêu thích nhất mọi thời), movies (nhạc phim), xmas (giáng sinh), piano,…. Bạn chọn vào danh mục nhạc chuông xong nhấn nút download để tải về. Tất cả nhạc chuông đã tải về sẽ nằm trên thẻ My tones.

Để đưa nhạc chuông này vào thiết bị iOS, bạn cần kết nối với thiết bị với iTunes. Trên thẻ Apps, bạn chọn ring.tones ở phần File sharing, chọn các bài nhạc chuông đã tải về ở khung bên phải rồi nhấn Save to để lưu. Kế tiếp, bạn nhấp đúp chuột vào file nhạc chuông này, chọn Sync tones trên thẻ Tones rồi nhấn Apply.





MINH HOÀNG