(PLO)- Thay vì phải nhớ nhiều thông tin đăng nhập, mật khẩu hay các tài khoản ngân hàng... thì bạn chỉ cần sử dụng Dashlane để nó làm thay mọi việc.





Với cơ chế bảo mật 256-bit được sử dụng phổ biến trong các tổ chức chính phủ, bạn hoàn toàn có thể yên tâm mọi thông tin cá nhân sẽ an toàn tuyệt đối.

Đầu tiên, bạn nhấn nút Create account > Go, tạo mật khẩu chính để quản lý toàn bộ Dashlane (tối thiểu phải có tám ký tự, một ký tự thường, một ký tự in hoa và một con số). Khi hoàn tất thì Dashlane sẽ tích hợp vào trình duyệt Safari của hệ điều hành iOS.

Ngoài ra, ứng dụng này còn hỗ trợ đồng bộ dữ liệu giữa nhiều thiết bị khác nhau theo thời gian thực. Giao diện của Dashlane tương đối đơn giản với bốn nhóm tính năng chính gồm Password Manager (quản lý mật khẩu các tài khoản), Wallet (bảo mật tài khoản ngân hàng), Team (chia sẻ tài khoản) và Autofill (thông tin cá nhân).

1. Quản lý mật khẩu các tài khoản

Để thêm vào các website cần quản lý thông tin đăng nhập như Facebook, Amazon, LinkedIn, Outlook, Gmail, Twiiter, Yahoo, Dropbox, Instagram… bạn chỉ cần nhấn vào nút Add more website và nhập vào đầy đủ các thông tin cần thiết.

Giờ đây, bạn chỉ cần mở trình duyệt Safari lên, nhấn nút Share > More và chọn vào biểu tượng Dashlane. Ngay lập tức, thông tin tài khoản bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu sẽ tự động được điền vào.

2. Quản lý tài khoản ngân hàng

Trên thẻ Wallet bạn truy cập vào phần Payment, nhấn nút dấu +, chọn loại tài khoản gồm Add a credit/debit card (thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ có khả năng thanh toán quốc tế), Add a Paypal account (tài khoản Paypal), add a bank account (tài khoản ngân hàng).

Điền đầy đủ các thông tin cần thiết như Country (quốc gia phát hành thẻ), name on card (tên trên thẻ), number (số thẻ), CCV code (dãy số bí mật, ở VN thường là ba con số được in đằng sau thẻ), expiry date (ngày thẻ hết hạn), issue date (ngày phát hành thẻ), billing address (địa chỉ gửi hóa đơn thanh toán).

Khi mua vé xem phim, mua hàng hóa… cần thanh toán trực tuyến, đến phần điền thông tin tài khoản để xác nhận, bạn hãy nhấn vào biểu tượng Dashlane để kích hoạt tính năng tự động điền thông tin.

Bên cạnh Dashlane, bạn cũng có thể sử dụng các ứng dụng có tính năng tương tự như AllPass, LastPass, 1Secure… để ghi nhớ và đăng nhập tự động vào các tài khoản.

TIỂU MINH