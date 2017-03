Số liệu trước đây luôn cho thấy iPhone mới là thiết bị công nghệ được giới đạo chích ưa chuộng nhất vì khi bán lại luôn được giá hời nhất. Quả thực, năm ngoái, Sở cảnh sát New York thông báo số vụ trộm cướp iPhone chiếm tới 14% tổng số vụ án hình sự của thành phố.

Tuy nhiên, theo báo cáo vừa được công bố của "Secure Our Smartphones", một sáng kiến do Tổng chưởng lý New York, ông Eric Schneiderman đề xuất thì có vẻ như quan điểm của giới đạo chích đã thay đổi. Trong vòng 5 tháng đầu năm 2014, số vụ trộm liên quan đến iPhone tại New York đã giảm tới 19%. Theo lý giải của cơ quan điều tra thì có vẻ như việc Apple trang bị tính năng Khóa kịch hoạt cho iPhone đã khiến cho thiết bị này không còn nhiều hấp dẫn trong mắt dân buôn điện thoại chợ đen. Đơn giản, với Khóa kích hoạt, nếu như không có Apple ID và mật khẩu của bạn thì iPhone sẽ không thể dùng được, cũng không thể xóa dữ liệu hay kích hoạt lại được. Xuất hiện từ iOS 7, Khóa kích hoạt ngay lập tức nhận được sự tán thưởng từ lực lượng hành pháp.

Dù số vụ trộm iPhone giảm rõ rệt là một tin mừng nhưng điều đó không có nghĩa là giới đạo chích New York đã giải nghệ. Trên thực tế, chúng đã quay sang nhắm vào điện thoại Samsung bởi smartphone Samsung chưa trang bị tính năng chống trộm ngặt nghèo như của iPhone. Bằng chứng là số vụ trộm cướp smartphone Samsung đã tăng tới 40% trong cùng thời điểm.

Điều đáng nói là xu hướng này không chỉ xảy ra tại New York. Tại San Francisco, 6 tháng sau khi tính năng Khóa kích hoạt ra mắt, số vụ trộm iPhone cũng giảm tới 38%. Ngược lại, số vụ trộm liên quan đến Samsung lại tăng 12%.

Mặc dù vậy, tờ Huffington Post đưa tin cảnh sát San Francisco tin rằng số vụ trộm iPhone sẽ tăng lên đáng kể trong những tháng hè. Một phần lý do là vì mọi người sẽ ở ngoài trời nhiều hơn, việc sử dụng điện thoại để tự sướng, nghe nhạc... cũng sẽ phổ biến hơn.

Lực lượng tư pháp Mỹ hiện vẫn đang gây sức ép cho các nhà sản xuất điện thoại phải nhúng công nghệ "công tắc khai tử" vào tất cả các smartphone bán ra thị trường, tuy nhiên giải pháp này vẫn vấp phải sự phản đối của Apple lẫn Samsung. Tuy nhiên, tình hình có thể sẽ thay đổi khi hôm qua, Microsoft và Google đã đồng ý ký kết thỏa thuận với chưởng lý New York về việc sẽ bổ sung "công tắc khai tử" vào phiên bản Windows Phone và Android kế tiếp.

Về phần mình, tháng trước California cũng đã thông qua dự luật "công tắc khai tử tương tự".

Theo Y Lam (VNN)